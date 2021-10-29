Aslan, Gineli'nin peşinde mi?

Roma'nın Bodo Glimt'ten fark yediği maçın ardından hocası Mourinho'nun üstünü çizdiği defansif orta saha oyuncusu Amadou Diawara için Galatasaray ve Frankfurt'un devreye girdiği öne sürüldü. 24 yaşındaki Gineli oyuncunun da artık Mourinho ile çalışmak istemediği ifade ediliyor.



Transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvayan ve önceliği 6 numara takviyesine veren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir aday daha geldi. İtalyan basını, sarı kırmızılıların Roma'dan Diawara ile ilgilendiğini öne sürdü. Ayrıca Almanya'dan Frankfurt'un da bu transfer için devrede olduğu belirtiliyor. Fatih Terim'in de Jose Mourinho ile yakın dost olması ise bu transferde ibreyi Galatasaray'a çeviriyor.

Henüz 18 yaşında 600 bin euro karşılığında Bologna'ya ima atan Amadou Diawara, burada gösterdiği başarılı performansın ardından 1 sezon içinde 14.5 milyon Euro'ya Napoli'nin yolunu tuttu. Napoli'de de yıldızını parlatan Diawara, 2019'da 22 yaşındayken 21 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu.

Bu sezon ligde sadece 1 maçta 7 dakika şans bulabilen genç futbolcu, yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor. Ancak İtalyan kulübünün henüz Diawara için bir bonservis bedeli belirlemediği öğrenildi. Kulübün, Mourinho'dan bir rapor beklediği belirtiliyor. Diğer taraftan Galatasaray cephesinin oyuncuyu kiralamaya da sıcak baktığı bildirildi.