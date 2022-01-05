Aslan, Babel'den kurtulmak için gün sayıyor!

Galatasaray'ın sözleşmesini feshedip maaş yükünden kurtulmak istediği Ryan Babel için sarı-kırmızılı kulübe henüz resmi bir teklif ulaşmadı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve başkan Burak Elmas arasındaki kriz ile sarsılan Galatasaray'da bir yandan da yapılacak olan transferler ve takımdan ayrılacak olan isimlerle ilgili önemli bir çalışma yürütülüyor.

TEKLİF BEKLENİYOR

Takvim'in haberine göre; Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel ile yollarını ayırmak isteyen ve oyucunun 6 ay için bonuslarla birlikte yaklaşık 1.5 milyon Euro'yu bulan maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, Hollandalı oyuncuya gelecek teklifleri beklemeye başlamıştı.

HENÜZ TEKLİF YOK

Ancak Ryan Babel için işler Galatasaray yönetiminin beklediği gibi gitmedi ve 33 yaşındaki futbolcu için henüz kulübe resmi bir teklif ulaşmadı.