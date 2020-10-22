ASKON’dan TCMB’nin faiz kararına ilişkin değerlendirme

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, pandeminin ekonomiler üzerindeki belirsizlik ortamının devam ettiğini belirterek, “Bu nedenle ihtiyatlı bir politika gütmek en doğru yol olacaktır. Faiz baskısı, bu ortamda piyasa gerçekleri ile uyuşmamaktadır. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 10,25'te sabit tutması da doğru ve yerinde bir karardır.” ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, dünya geneline bakıldığında pandeminin ekonomilere olumsuz yansımalarının, ABD’deki seçimler ve ülkelerin uygulamış olduğu genişleyici parasal ve mali duruşların etkileri ile belirsizlik ortamının devam ettiğini, bunun yanı sıra kısıtlayıcı tedbirlerin kalkması ile küresel anlamda üçüncü çeyrekte ekonomiler üzerinde normalleşmeye yönelik güçlü sinyallerin geldiğini aktardı.

Türkiye’nin de aynı şekilde ihracatta güçlü veriler aldığını, piyasaya sürülen desteklerin dönüşlerini alarak bireysel ve ticari kredilerin ödenmesinde normale doğru gidildiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

“Fakat bu veriler 'tamam bu iş oldu, normalleştik, güzel günler geldi' anlamına gelmemektedir. Pandeminin ekonomiler üzerindeki belirsizlik ortamı devam etmektedir. Bu nedenle ihtiyatlı bir politika gütmek en doğru yol olacaktır. Faiz baskısı, bu ortamda piyasa gerçekleri ile uyuşmamaktadır. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 10,25'te sabit tutması da doğru ve yerinde bir karardır.”























