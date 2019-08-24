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ASKON’dan kayyuma destek

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır İl Başkan Avukat Cevdet Nasıranlı, yönetim kurulu üyeleriyle Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’na destek ziyaretinde bulundu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:04
ASKON’dan kayyuma destek

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır İl Başkan Avukat Cevdet Nasıranlı, yönetim kurulu üyeleriyle Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’na destek ziyaretinde bulundu.


ASKON Diyarbakır İl Başkan Avukat Cevdet Nasıranlı, yönetim kurulu üyeleriyle Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’na destek ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediye binasında ASKON İl Başkanını ve üyelerini kabul eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, hayırlı hizmetler yapmayı dilediğini söyledi. Hayırlı hizmetlerle herkese olduğu gibi kendilerine de anmayı nasip eylemesini dileyen Başkan Vekili Güzeloğlu, “ASKON’nun hem ülkemizin, hem ilimizin üyesi tüm kardeşlerimize kalkınmasına, gelişmesine, daha iyiye gitmesine dönük çaba ve gayretlerini taktir ediyoruz. Sizlerin de her birinizin Diyarbakır’da bu anlamda önemli çaba ve katkılar sunduğunuzu biliyoruz. Yeni dönemde inşallah sadece maddi anlamda değil, sizin de ifade ettiğiniz gibi aziz ve kadim şehir Diyarbakır’ın 10 bin yıllık medeniyet geçmişinin ve 639’dan bu yana İslam, iman ve Kuran olan İslami geçmişinin yeniden ihya ve inşası gönüllerin imarı bu noktada şüphesiz beşeri ve her düzeyde kalkınmanın gerçekleşmesi bizim en büyük hedefimizdir. İnşallah bunun gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok. Samimiyet ve gayret içinde her vatandaşımıza dokunarak, her gönülle ulaşarak herkesin beklediği hizmeti inşallah hem devletin kurumlarıyla, hem de büyükşehir imkanlarıyla onlara sunarak hem hizmet hem de gönül seferberliği başlattık inşallah. Sizlerin de bu anlamdaki çaba ve destekleri bu gayretinizle inşallah sonuca taşımakta bizi güçlü kılacaktır. Sizlere, sizlerin şahsında bütün değerli hemşerilerime selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.



“Valimizin yanındayız, ekibimizle iş dünyasıyla destek veriyoruz”


Daha sonra konuşma yapan ASKON Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, Valinin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atanmasından sonra ilk ziyaretleri olduğunu söyledi. Valinin Diyarbakır için bir değer, bir umut, bölgenin evladı olduğunu belirten Başkan Cevdet Nasıranlı sözlerine şöyle devam etti:


“Diyarbakır’ı, memleketi, bölgeyi iyi bir ağabeyimiz, büyüğümüz ve aynı zamanda bölgenin yetiştirmiş olduğu önemli bir devlet adamı. Bu açıdan Diyarbakır’a çok büyük hizmetler, Büyükşehir Belediyesine büyük hizmetler yapacağına canı gönülden inanıyoruz. Bu yönüyle ASKON ekibi olarak valimize sonuna kadar destek veriyoruz, arkasındayız ve yanındayız. Diyarbakır’da özellikle HDP belediyesinden sonra sadece kısa bir sürede bile yapılması gereken belediyecilik hizmetinin rutin işlemi olan var olan oluşturulmuş parkların bakımı dahi yapılamadığını gördük. Şu geçtiğimiz bir iki ay içerisinde birçok vatandaşımız şahittir. Evlerde sinek, böcek istilası yaşandı buda belediyeciliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Tabi biz valimizden ve Diyarbakır gibi sahabeler kenti önemli tarihi kent olan Diyarbakır’da sadece belediyeciliğin dışında il müdürlükleri ve valilikle bütün belediye daire başkanlıklarını koordineli bir şekilde çok hızlı bir şekilde Diyarbakır’a eksik olan bütün hizmetlerin tamamlanacağına canı gönülden inanıyoruz, biliyoruz. Valimizin yanındayız, ekibimizle iş dünyasıyla destek veriyoruz kendisine.”

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:04
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