ASKON'dan kamuoyu açıklaması

28 Şubat 1997 tarihinde yaşanan ve literatüre “postmodern darbe” olarak geçen süreç; millet iradesine, temel millî ve manevî değerlerimize, temel hak ve özgürlüklere yönelik ağır bir müdahale olarak tarihimizde menfur bir iz bırakmıştır.

Bu süreçte yalnızca siyaset kurumu değil; en derin yarayı eğitim hayatımız almıştır.

Başta imam hatip liseleri olmak üzere meslek liselerine uygulanan katsayı adaletsizliği; binlerce gencimizin üniversite hayallerini sekteye uğratmış, eğitimde fırsat eşitliğine ciddi zarar vermiştir. İnanç ve kimlik temelli ayrımcılıklar, özellikle başörtülü kız öğrencilerimizin eğitim haklarının engellenmesine kadar varmış; gençlerimizde kalıcı travmalara ve toplumsal kırılmalara yol açmıştır.

28 Şubat Süreci;

• Eğitimi ideolojik mühendisliğin aracı hâline getirmiş,

• Toplumu kutuplaştırmış ve ayrıştırmış,

• Manevî değerleri tehdit olarak gören bir anlayışı beslemiş,

• Genç nesillerin hür düşünme ve kendini ifade etme alanını daraltmıştır.

Oysa eğitim; vesayet anlayışının değil, millet iradesinin, insan haklarının ve değerlerimizin teminatı olmalıdır. Eğitim sistemi; inancı, kimliği ve yaşam tarzı ne olursa olsun her bir evladımıza eşit fırsat sunmalı; aynı zamanda toplumsal ahlakı, manevî dengemizi ve vicdanı besleyen bir yapıya sahip olmalıdır.

ASKON Eğitim Sektörü olarak;

Değerlerimize ve millet iradesine yönelik her türlü müdahalenin karşısında olduğumuzu,

Eğitimde fırsat eşitliğini esas alan bir anlayışı savunduğumuzu,

Gençlerimizin kendi kimlikleri içinde hür ve özgür düşünceye sahip bireyler olarak yetişmesini öncelik kabul ettiğimizi,

Geçmişte yaşanan mağduriyetlerin bir daha asla tekerrür etmemesi için kararlılıkla çalışacağımızı

kamuoyuna saygıyla duyururuz.

28 Şubat’ın yıl dönümünde; değerlerimize, adalete ve toplumsal birlikteliğimize sahip çıkmanın ortak sorumluluğumuz olduğunu bir kez daha hatırlatıyor; geçmişten ders alarak millî ve manevî değerlerimizi gelecek nesillere aktarabilen, kimliğini ve insani onurunu muhafaza eden, daha kapsayıcı, adil ve hür bir eğitim sistemi inşa etme irademizi güçlü bir şekilde vurguluyoruz.

Saygılarımızla,

Fatih İŞGÖREN

ASKON Eğitim Sektör Başkanı