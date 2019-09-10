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ASKON’dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

ASKON Antalya İl Başkanı Cahit Urfan:- "Amacımız evlatlarımızı kazanmak ve annelerde yara açılmasına izin vermemektir"- "Bu insanlar kimsesiz değildir. Biz bunu göstermek için faal olarak destek vereceğiz. Başta devletimiz olmak üzere biz iş insanları olarak her zaman yanlarındayız"

10 Eylül 2019 Salı 16:08
ASKON’dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

ANTALYA (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya İl Başkanı Cahit Urfan, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin, "Amacımız evlatlarımızı kazanmak ve annelerde yara açılmasına izin vermemektir." dedi.

Urfan, ASKON tarafından başlatılan "Anne Yüreğine Ses Ver" projesine ilişkin yaptığı açıklamada, terör olayına karışmamış, geri dönmek isteyen gençlereiş ve eğitim konusunda destek olacaklarını söyledi.

Hacire Akar'ın başlattığı eylemin önemli olduğunu belirten Urfan, "Bu insanlar kimsesiz değildir. Biz bunu göstermek için faalolarak destek vereceğiz. Başta devletimiz olmak üzere biz iş insanları olarak her zamanyanlarındayız. Buradaönemli olan şey, ülkemizin evlatlarını dağdaki PKK gibi terörörgütlerine kurban etmemektir. Amacımız evlatlarımızı kazanmak ve annelerde yaraaçılmasına izin vermemektir." vurgusu yaptı.

Terör örgütü tarafından kandırılan insanlara da çağrıda bulunan Cahit Urfan, şunları kaydetti:

"Yaşanılası birhayat var önümüzde. Bu hayatın içerisinde, ülkemiz cennet bir vatandır. Bu vatandaaileleriyle, anneleriyle, eşleriyle varsa çocuklarıyla birlikte yaşamlarına devam etmeleriniistiyoruz. Emin olsunlar gittikleri yerde sadece maşa olacaklar. Bu durum geride bıraktıklarına da ailelerine de bir fayda sağlamayacaktır. Ailelerine sahip çıksınlar,vatanlarına sahip çıksınlar, kimsenin maşası ve kuklası olmasınlar."

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:08
  1. Anadolu Ajansı
  2. ASKON
  3. Cahit Urfan

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