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ASKON: S&P'nin kararı skandallar içeriyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un skandal Türkiye kararına, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nden sert tepki geldi!

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:50
ASKON: S&P'nin kararı skandallar içeriyor

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P),’nin Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB+"dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Cesur, S&P’nin bildirisinin tam anlamıyla skandallar içerdiğini söyledi ve bu kararın acil incelenmesi gerektiğini bildirdi.

ASKON Genel Başkanı Cesur konuya ilişkin şunları söyledi;

S&P Skandal bir şekilde raporu sızdırıyor

Hepimizce malum S&P, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası alelacele ülkemiz aleyhine açıklamış olduğu rapor ile Türkiye’ye karşı ne kadar önyargılı olduğunu göstermişti. S&P’nin açıkladığı bu kredi notu da aynı düşüncenin ürünüdür. 

ASKON olarak, S&P’nin seçim sürecine etkide bulunma çabası içinde olduğunu düşünüyoruz. Şöyle ki, Pazartesi günü öğleden sonra Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,10’luk düşüşle kapamıştı. Özellikle Pazartesi günü görülen bu ani hareketlenmenin S&P’nin açıklamasından kısa bir süre önce yaşanması dikkat edilmesi ve incelenmesi gereken bir tutumdur. S&P raporunun bu bağlamda sızdırıldığı kanaati içerisindeyiz. Bu biri skandaldır. 

Ayrıca Türkiye’de iş dünyasına verilecek fahiş teşvik öngörülerinde bulunulması ve ABD’nin Türkiye’ye ambargo uygulayacağına dair kesin ifadelerde bulunulması da ayrıca diğer bir skandaldır. S&P’nin açıklaması genel ifade ile siyasi eksenli ve seçim sürecini etkilemeye yönelik bir açıklamadır. S&P Türkiye’ye karşı tarafsızlığını kaybetmiştir ve Türkiye’ye ilişkin açıklamalarına artık itibar edilmemesi gereken bir kurumdur. 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:50
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