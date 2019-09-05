"ASKİ'nin verdiği su damacana suyundan daha sağlıklı"

ANKARA (AA) - ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, "Başkentliler, musluklarından akan suyu kullanmakta tereddüt etmesinler. Musluklardan akan su mineraller açısından oldukça zengindir. Bu da kemik gelişimi için faydalıdır. ASKİ'nin verdiği su damacana suyundan çok daha sağlıklıdır." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürlüğü, başkentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı baraj göllerindeki suyu kaynağında temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

ASKİ; Kurtboğazı, Çamlıdere, Kavşakkaya, Eğrekkaya ve Çubuk barajlarında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla başkentlilerin temiz, berrak ve güvenli içme ile kullanma suyu ihtiyacını karşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, baraj sularında zaman zaman renk değişimleri ve kokunun meydana geldiğini belirtti.

Başkentteki suyun ASKİ güvencesinde olduğunu vurgulayan Kınacı, baraj sularındaki yeşil-kırmızı alg patlamalarına, kötü tat ve kokuya, toksik madde salgılanmasına ve kısa sürede su kaynaklarının bataklık haline gelmesine yol açan siyanobakteriler ile diğer alg türlerinin kontrolü için suları kaynağında temizleyerek kontrol altında tuttuklarını aktardı.

İçme suyunun her bir damlasının değerinin bilincinde olunması ve korunması gerektiğine işaret eden Kınacı, barajları korumak için öncelikli olarak kirletici girişlerinin azaltılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Baraj göllerinin bir ömrü var. Göllerin ömrünü uzatmak, göl sularının lezzetinin, tadının ve kokusunun düzeltilmesi, içimi hoş bir su elde edilmesi için önce barajları kirleten giriş ve etkenlerin azaltılması gerekir. Başkentliler, musluklarından akan suyu kullanmakta tereddüt etmesinler. Musluklardan akan su mineraller açısından oldukça zengindir. Bu da kemik gelişimi için faydalıdır. ASKİ'nin verdiği su damacana suyundan çok daha sağlıklıdır. Bu nedenle tüm başkentliler musluklarından akan suyu gönül rahatlığıyla tüketebilirler."