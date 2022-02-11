Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli Somuncu Baba’yı oynayan kim?
TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi yayımlanmaya başladı. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli dizisini izleyenler ise tarihi olay ve kişileri izlemeye başladı. Peki, Hüseyin Soysalan kimdir?
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli dizisi 11 Şubat Cuma akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izleyenler ise Somuncu Baba karakterini kimin oynadığını araştırmaya başladı.
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli Somuncu Baba’yı oynayan kim?
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli dizisinde yer alan Somuncu Baba karakteri merak konusu oldu. Somuncu Baba; yaşına rağmen dinç ve kuvvetli bir adamdır. Mesleği fırıncılık olduğu için Somuncu Baba olarak anılmaktadır. İnsanlara mesafelidir. Temel düsturu “Şöhret afettir!”
Dizide Somuncu Baba karakterin Hüseyin Soysalan oynuyor.
Hüseyin Soysalan kimdir?
Hüseyin Soysalan 12 Mart 1959'da Ankara'da dünyaya geldi. Soysalan, lisans eğitimini Ankara Devlet Tiyatrosu Konservatuvarı’nda tamamlamıştır. Hüseyin Soysalan; Ağlama Anne, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol almıştır.