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Askıda ekmek şampiyonları ödüllerini aldı

Askıda Ekmek Projesi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşan, Hayatı Aydınlat Konserleri ile de engelli vatandaşların hayatın içine katılması adına şehrin merkezi noktalarına akülü sandalye şarj istasyonu kuran CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Sivas’ta spor ve müzik dolu bir geceye imza attı.

13 Eylül 2019 Cuma 13:06
Askıda ekmek şampiyonları ödüllerini aldı

Askıda Ekmek Projesi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşan, Hayatı Aydınlat Konserleri ile de engelli vatandaşların hayatın içine katılması adına şehrin merkezi noktalarına akülü sandalye şarj istasyonu kuran CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Sivas’ta spor ve müzik dolu bir geceye imza attı.


Perakende elektrik sektörünün yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de sektöre öncülük eden CK Enerji Çamlıbel Elektrik, 12 Eylül Perşembe günü Sivas’ta spor ve müzik dolu bir geceye ev sahipliği yaptı.CK Enerji çatısı altında engelli vatandaşların hayatın içinde olması hedefi ile başlatılan ‘Hayatı Aydınlat Projesi’ çerçevesinde düzenlenen Hayatı Aydınlat Konserleri’nin 9’uncusu geniş bir katılımla Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Gecede Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu ile birlikte CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in 12 çalışanı Solmaz Kadıoğlu şefliğinde özel bir konser verdi. Geçen yıl Hayatı Aydınlat Konserleri’nden elde edilen gelirle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne engelli vatandaşlar için akülü sandalye şarj istasyonu kuran CK Enerji Çamlıbel Elektrik, bu yılki konserden elde edilen gelirle de yeni istasyonlar açmayı planlıyor.


Şampiyonlara özel tören


Sivas, Tokat ve Yozgat illerinden protokol üyeleri ve çok sayıda konuğun katıldığı Hayatı Aydınlat Konseri öncesinde, bölge için anlamlı bir törene de imza atıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve Sivas, Tokat, Yozgat’ta toplam 79 takım, bin 580 sporcunun top koşturduğu Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası’nda bölge şampiyonu olan Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı kupayı Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Alim’in elinden aldı. Turnuvada Tokat Numune Hastanesi takımı ikinci, Tokat T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu takımı ise üçüncü oldu.


Yeni akülü sandalye şarj istasyonları kurulacak


Hayatı Aydınlat ve Askıda Ekmek projeleriyle iki önemli soruna karşı toplumsal duyarlılık oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin de, “Hayatı Aydınlat Konserleri ile engelli vatandaşlarımızın hayatın içinde yer almasına destek olmak istiyoruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz konser sonrasında Cumhuriyet Üniversitesi işbirliği ile Diş Hekimliği Fakültesi Binası’nda engelli vatandaşlarımızın ücretsiz olarak yararlanması için akülü sandalye şarj istasyonu kurduk. Çalışanlarımızın da sesleri ile destek verdiği bu akşamki konserimizden elde edilen gelirle daha fazla akülü sandalye şarj istasyonu kurarak engelleri azaltmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Askıda ekmek 1 milyonu aştı


CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ‘enerjimizi paylaşarak çoğaltalım’ sloganı ile Ağustos 2017’de başlatılan Askıda Ekmek Projesi’nin artık çok farklı bir boyuta ulaştığına işaret eden Tekin sözlerine şöyle devam etti: “Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası ikinci yılında gerçekten dev bir organizasyona dönüştü. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 79 takım yarıştı ve tam bin 580 sporcu top koşturdu. Buradan tüm kurumlarımıza ve sporcu arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kurum olarak turnuvaların ardından her ilde ilk 4’e giren takımlar için 11 biner olmak üzere askıya toplam 44 bin ekmek bıraktık. Ne mutlu ki şu ana kadar yardımsever vatandaşlarımızın askıya bıraktığı ekmek sayısı 1 milyonu aştı. Hayatı güzelleştiren, bölgedeki hayırsever vatandaşlarımızı, kurumlarımızı, çalışanlarımızı aynı hedefler etrafında buluşturan bu iki değerli projemizin çok kısa bir sürede geldiği noktadan çok umutluyuz. CK Enerji Çamlıbel Elektrik olarak her zaman ‘enerjimizi paylaşarak çoğaltmaya’ hazır olduğumuzu ifade ederken tekrar bize inanan ve destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:06
  1. konser
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