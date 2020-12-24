ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan: "Türk güreşinin lokomotifi ASKİ Spor"

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Türk sporunun lokomotif branşının güreş olduğunu belirterek, "Türk güreşinin de lokomotifi ASKİ Spor." dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 12-18 Aralık tarihlerinde yapılan Dünya Kupası'nda milli güreşçiler 7'si gümüş, 6'sı bronz olmak üzere 13 madalya kazandı.

Türkiye'nin kazandığı 13 madalyanın 4'ü ise ASKİ Spor Kulübü güreşçilerinden geldi. ASKİ Spor Kulübü sporcuları, Sırbistan'da 3 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti.

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç bir ekiple Dünya Kupası'na katılmalarına rağmen 3 gümüş ve 1 bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Güreşte iyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Arslan, Avrupa ve Dünya Güreş Şampiyonaları'nda milli takımın kadrosunu büyük oranda ASKİ Spor Kulübü sporcularının oluşturduğuna dikkati çekti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 16 madalya kazanan milli takımın tarihi bir başarı elde ettiğini hatırlatan Arslan, ASKİ Spor Kulübü güreşçilerinin aldıkları madalyalarla bu başarıya önemli katkıda bulunduğuna işaret etti.

Arslan, "Ciddi başarılar yakaladık. Tabii ki bu bize büyük moral oldu. Kamuoyunun da desteği mevcut. Gençlik ve Spor Bakanımızın, Güreş Federasyonu Başkanımızın desteği var. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın da çok ciddi destekleri var. Bu düşüncelerle bu işi daha da ileriye götürelim dedik." ifadelerini kullandı.

Avrupa standartlarındaki Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nin Türk güreşinin hizmetine sunulduğunu belirten Arslan, "Güzel bir tesis yaptık, açılışını gerçekleştirdik. Hocalarımız da dünyanın her tarafına gittiler. Bu tesisin çok güzel olduğunu, dünyada öne çıkan tesisler arasında yer aldığını söylediler. Tesise şampiyon güreşçilerimiz Taha ve Rıza'nın ismi verildi. Modern bir salon, güreş için ne gerekiyorsa mevcut. Sporcularımızın kamplarını yapabilecekleri bir tesis." diye konuştu.





- "Olimpiyatlarda milletimizin yüzünü güldüreceğiz"





Arslan, ASKİ Spor Kulübü güreşçilerinin son olarak Sırbistan'daki Dünya Kupası'nda başarılı bir performans ortaya koyduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde hayatın her tarafında olumsuzluklar yaşandı. Ancak biz çalışmalarımızı hiç bırakmadık. Sırbistan'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'na genç sporcularımız katıldı. 3 gümüş ve 1 bronz madalya aldık. Bu, olimpiyatlar için bize moral oldu. Olimpiyatlarda milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Bu sıkıntılı dönemden sonra da inşallah yazın bize büyük moral olacak. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp ve olimpiyat üçüncüsü Soner Demirtaş ile kazandığımız başarıları, diğer sporcularımızın da katılımıyla daha da ileriye götürmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz."

Yüksel Arslan, ASKİ Spor'un güreş branşında Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, "2016 Rio Olimpiyatları'nda 8 madalyanın 5'i güreşten geldi. Türkiye'de sporun lokomotifi güreş, ata sporumuz. Bu da bizi daha çok sevindiriyor. 'Türk güreşinin de lokomotifi ASKİ Spor' diyebiliriz. ASKİ Spor güreşte lokomotif görevi yapıyor. Bu çalışmaların altına inşallah düşmeyeceğiz. Bu seviyemizi koruyup, daha da yükselteceğiz. Tokyo Olimpiyatları'nda madalyaların çoğunun yine güreş branşından geleceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "ASKİ Spor başarılarına devam edecek"





Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a teşekkürlerini ileten Arslan, "Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız bize çok destek oluyor. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız, Güreş Federasyonu Başkanımız da özel olarak ilgileniyor. Sağ olsunlar, ne ihtiyacımız olursa temin ediyorlar. Bu tesis yapılırken de ihtiyaçlarımıza çok yardımcı oldular. Hepsine çok teşekkür ederim. Sporcularımızla sürekli görüşüyorlar, onlara moral veriyorlar." şeklinde konuştu.

ASKİ Spor'un diğer branşlarda da adından söz ettireceğinin mesajını veren Arslan, "Diğer branşlarda da iyi çalışmalarımız var. İyi hocalarımız, sporcularımız mevcut. Diğer branşlarda da olimpiyatlarda ümitliyiz. Özellikle halter de sürpriz yapabiliriz. ASKİ Spor başarılarına devam edecek. Sporun içinden gelen insanları yönetici yaptık. Kontrolleri onlara verdik. Onların talepleri doğrultusunda biz de gereğini yapıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.