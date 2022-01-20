Askerlik yeri sorgula 2022 Şubat! Askerlik yerleri belli oldu mu? Şubat celp dönemi ne zaman belli olacak?

Son dakika gelen bilgiye göre Şubat celp dönemi 2022 askerlik yerleri açıklandı. Askerlik sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. e-Devlet askerlik yeri sorgulama detayları haberimizde..

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bedelli askerlik askerlik yerlerinin açıklandığı duyuruldu. MSB ASAL'ın duyurusunda, bedelli askerlik yerleri ile beraber asker adaylarının e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar, anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar.

Bedelli askerlik yeri açıklandı mı?

Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? 2022 Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre 2022 bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde e-devlet üzerinden açıklanacak. Sonuçlara 'bedelli sınıflandırma sonuç sorgulaması' bölümünden ulaşılabilir.

2022 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2021 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2022 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.

2022 Şubat asker sevk tarihleri

Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler

Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022’dir.

Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

a. e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucunda, negatif çıkanlar aynı gün içinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar, test tarihinden itibaren 2 (iki) günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler ile sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar; müteakip celp ve sevk döneminde yeniden Kovid-19 testlerini yaptırarak sevke tabi tutulacaklarından askerlik şubelerine başvurarak bir sonraki celp ve sevk dönemine sevklerinin planlanmasını sağlayacaklar,

d. Ancak; sevk tarihleri içinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki 1 (bir) gün içinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler. Askerlik yeri sorgulama yapmak için tıklayın