Askerlik yapamayan gencin hayali gerçek oldu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, askerliğe elverişli olmadığı için vatani görevini yerine getiremeyen 24 yaşındaki özel gereksinimli Emre Dolaner'in mahalle meydanına Türk bayrağı dikilmesi talebi, Avluburun Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Akyol aracılığıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a iletildi.

Çocukluğundan beri bayrak sevgisiyle büyüyen Dolaner'in isteğini en yakın zamanda yerine getireceği sözünü veren Büyükakın, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına talimat verdi.

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekiplerince gerçekleştirilen keşif sonucunda, bayrak direğinin Avluburun Meydanı'ndaki Gönüllü İtfaiye Müfreze binasının olduğu yere dikilmesi kararlaştırıldı.

Dolaner, muhtar Akyol, vatandaşlar ve A Takımı ekiplerinin katıldığı sade törenle, 8 metre yüksekliğindeki direğe Türk bayrağı çekildi.

Bayrağın göndere çekilmesi sırasında Dolaner'in İstiklal Marşı okuması, vatandaşları duygulandırdı.

Emre Dolaner, köyünde ay-yıldızlı Türk bayrağının dalgalanmasını hep hayal ettiğini belirterek, "Şimdi hayalim gerçek oldu. Bu hayalimin gerçekleşmesinde emeği geçen Tahir Büyükakın'a, muhtarımıza ve belediye ekiplerine teşekkür ediyorum. Bizdeki bu vatan ve bayrak sevgisi oldukça, ay yıldızlı bayrağımız hiçbir zaman yere inmez." ifadelerini kullandı.

Muhtar Akyol ise Türk bayrağının mahallesinde dalgalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Büyükakın'a teşekkür etti.