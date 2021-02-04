  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Askerlik süresi uzayacak mı? Askerlik kaç ay?
Gündem

Askerlik süresi uzayacak mı? Askerlik kaç ay?

Askerlik süresinin uzayacağına dair sosyal medyada bir söylenti oluştu. Askerlik süresinin uzayacağına dair iddiaların gerçeği yansıtıp, yansıtmadığı hakkında vatandaşlar tereddüte düştü. Peki askerlik süresi uzayacak mı? Askerlik süresinde bir değişme var mı? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-04 13:37:00 -
Askerlik süresi uzayacak mı? Askerlik kaç ay?

Sosyal medyada askerlik süresinin eskisi gibi uzayacağı söylentileri oluştu. Askerlik süresinin 12 – 18 aya çıkabileceği haberleri gündemi sarstı. Peki askerlik süresi uzayacak mı?

Askerlik süresi

Askerlik süresinin uzaması hakkındaki oluşan söylentilerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Askerlik süresi en son uygulandığı gibi 6 ay olarak devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi hakkında kritik açıklama: Casusluk faaliyetleri yürütülen devşirme yuvası
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi hakkında kritik açıklama: Casusluk faaliyetleri yürütülen devşirme yuvası

Tarihçi ve yazar İbrahim Tatlı mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nin iç yüzünü açıkladı. Tatlı, “Boğaziçi kültürü”nü ve Türkiye'deki faaliy..
BM'den Türkiye'ye skandal Boğaziçi çağrısı
Gündem

BM'den Türkiye'ye skandal Boğaziçi çağrısı

Fransa'daki polis şiddetini ve onlarca insanın gözaltına alınmasını görmezden gelen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Bo..
Kobani olaylarının baş müsebbibi Demirtaş hakim karşısına çıktı: 'Beni içeride tutmak darbe suçudur'
Gündem

Kobani olaylarının baş müsebbibi Demirtaş hakim karşısına çıktı: 'Beni içeride tutmak darbe suçudur'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret davasından yargılandığı davanın ilk duruşmasına katı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay