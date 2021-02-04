Askerlik süresi uzayacak mı? Askerlik kaç ay?
Askerlik süresinin uzayacağına dair sosyal medyada bir söylenti oluştu. Askerlik süresinin uzayacağına dair iddiaların gerçeği yansıtıp, yansıtmadığı hakkında vatandaşlar tereddüte düştü. Peki askerlik süresi uzayacak mı? Askerlik süresinde bir değişme var mı? İşte detaylar…
Sosyal medyada askerlik süresinin eskisi gibi uzayacağı söylentileri oluştu. Askerlik süresinin 12 – 18 aya çıkabileceği haberleri gündemi sarstı. Peki askerlik süresi uzayacak mı?
Askerlik süresi
Askerlik süresinin uzaması hakkındaki oluşan söylentilerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Askerlik süresi en son uygulandığı gibi 6 ay olarak devam edecek.