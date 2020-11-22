Askerlik sevk tarihleri | Kasım celbi askerlikler ertelendi mi?
Asker sevki ne zaman son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle Milli Savunma Bakanlığı, askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olanların sevkleri ertelendi. Peki, kasım celbi ne zamana ertelendi? | Ne zamana askere gidilecek? | Kasım celpleri ne zaman askere gidecek?
Koronavirüs salgını sebebiyle kasım celbi askerlikleri ertelendi. Peki, askere ne zaman gidilecek?
Askerlik sevk tarihleri | Kasım celbi askerlikler ertelendi mi?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini bildirdi.
MSB tarafından, askerlik görevlerini yapmak üzere sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.