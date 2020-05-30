Askerlik sevk belgesi nasıl alınır?
Askerlik sevk belgesi nasıl alınır? Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından gençler askerlik işlemlerini yapmaya başladı. Askere gidenlerin yanında bulundurması gereken belge ise askerlik sevk belgesi olacak. İşte E-devler askerlik sevk belgesi alma işlemi...
Askerlik sevk belgesi nasıl alınır?
Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak.
MSB tarafından yapılan açıklamada belirtilen yükümlülerle ilgili, "Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten Covid-19 anketini dolduracaklar. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleri tedavileri süresince ertelenecek.
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Test sonucu Covid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecek. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Covid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar. Asker eğlencesi, uğurlaması ve benzeri faaliyetleri icra etmeyecekler. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlem uygulanacaktır.
Covid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.