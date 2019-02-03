Askerlik kısalıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan dan son dakika yeni askerlik sistemi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT1'de gündeme dair merak edilen soruları yanıtlıyor. Cumhurbaşkanı Askerlik kısalacak mı? sorusuna ne yanıt verdi? Milyonlarca askerlik bekleyen adayı ilgilendiren askerlik süresi ne zaman netlik kazanacak? Askerlik süresi kısalıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika askerlik açıklaması

Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte zorunlu askerliğin de revize edilmesi gündemde. Türkiye askeri alanda profesyonel askerliğe geçmeden önce terörle mücadelede ön saflarda eğitimsiz erler yer almakta bunun sonucunda da çok sayıda şehit vermekteydik. Ancak TSK'nın profesyonel askerliğe geçmesiyle birlikte hem TSK'nın gücüne güç katıldı hem de terörle konusunda daha etkin mücadele edilmeye başlandı. Konuyla ilgili daha önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerlik geliyor mu, askerlik 9 aya düşecek mi? gibi milyonlarca gencin yakından takip ettiği konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika askerlik kısalacak mı sorusunu nasıl yanıtladı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlik kısalacak mı sorusunu nasıl yanıtladı?

TRT1'de özel yayınlanan bir programda gündemdeki önemli konulara dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan askerlik süresinin kısalmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Askerlik süresi kısalacak mı sorusuna yönelik olarak "Milli Savunma Bakanlığı 3-6-9 -12 sistemi üzerinde duruluyor. Ama nihai nokta konulmadı. Yedek subay olarak askerlik yapmaktan tutun da Astsubay olarak askerlik yapanlara kadar değerlendiriyoruz. Ama inanıyorum ki gençlerimizi memnun edecek bir netice olacaktır. En kısa zamanda netleşecektir." açıklamasını yaptı.

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