Askerlik borçlanması ne kadar 2023? EYT'de kritik askerlik ve doğum borçlanması nedir, nerden nasıl yapılır? 18 ay ve 12 ay askerlik borçlanması kaç TL?

12 ay veya 18 ay askerlik yapan pek çok kişi askerlik borçlanması işlemiyle emekli olma imkanı elde edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim günü ile emekli olabiliyor. Çıkan yasadan yararlanmak isteyen ancak eksik prim sayısı olan vatandaşlar primlerini doldurmak için borçlanma yollarına başvuruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu yaş sınırının ortadan kalkmasıyla çözülürken doğum borçlanmasıyla EYT'li olunur mu sorusu yanıt aramaya başladı. Kadınların eksik prim sayılarını toplu ödemelerine imkan sağlayan doğum borçlanması gündemde. Bu kapsamda askerlik borçlanması ise EYT ile emekli olma imkanını doğuruyor. İşte detaylar ve son dakika merak edilen gelişmeler.

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

BORÇLANMA İLE EYT'Lİ OLUNUR MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in borçlanma konusunda yaptığı açıklamaya göre yasaların mevcut hali korunacak.

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş sınırı olmaksızın uygulanacak:

SSK (4A) için;

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için;

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

DOĞUM BORÇLANMASI İLE EYT'Lİ OLUNUR MU?

Yasalarımıza göre sigortadan önceki doğumlar borçlanılamıyor. Ancak staj burada istisna sayılıyor ve staj sonrası yapılan borçlanma işe girişi geriye doğru çekiyor.

Askerlik BORÇLANMASI nedir?

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir. Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerlik borçlanması, askerini yapmış erkek vatandaşlara erken emeklilik için verilen bir haktır.

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK? 360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 38 bin 430,72 TL olacak.

Askerlik borçlanması nasıl ödenir?

Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK'ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.

ASKERLİK BORÇLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Askerlik yapmamış veya muaf olanlar askerlik borçlanmasından yararlanamazlar.

Askerliğin er veya erbaş olarak yapılması gerekmektedir. Yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebilir.

Askerlik süresince Sosyal Güvenlik Kurumuna şahıs adına çalıştığı iş yerinden vb. herhangi bir prim ödenmemiş olması gerekmektedir. posta'ya göre: Türk vatandaşlığına alınanlardan (zorunlu göçe tabi tutulan) Türk soyluların vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler Türkiye’deki emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar borçlandırılacaklardır.

2022 ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR?

Askerlik borçlanma sürelerine ait prim tutarı başvuru yapılan tarihteki asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasında olmak üzere kişilerin kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32'si oranında hesaplanacaktır.

2022 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 69,02 TL'dir Aylık 2.070,6 TL ve yıllık 24.847,20 TL'dir. 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 27 bin 608 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 37 bin 270,08 TL ödeme yapması gerekir. Borçlanılacak sürenin hesabında ayın 28, 29, 30 veya 31 gün olup olmadığına bakılmaksızın ay 30, yıl 360 gün olarak dikkate alınacaktır.

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Askerlik borçlanması dilekçe ile SGK bürolarına yapılmakla birlikte e-devlet üzerinden de yapılmaktadır.

E-devlet üzerinden alınan askerlik ve doğum borçlanması başvuruları;

4/a) sigortalıları için 4a Hizmet Borçlanması/Borçlanma İşlemleri/E-devlet üzerinden yapılan başvurular menüsünde,

4/b) sigortalıları için ise Güvence/Borçlanmalar/E-devlet Başvuru Ön Talep Görüntüle menüsünde yer almaktadır.

(4B Askerlik Borçlanması Başvurusu - e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr Bu hizmet kullanılarak, 4B statüsünde askerlik borçlanması talebinde bulunabilirsiniz. )

Askerlik borçlanma başvurusu, e devletten veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır.