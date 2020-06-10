Askerlik borçlanması emeklilik için sayılır mı?

¥ Soru: Ben yıllardır esnaflık yaptım. Bu nedenle Bağ-Kur sigortalısı oldum. İşyerimi devrettikten sonra SSK’ya geçtim. Şu ana kadar 662 gün SSK primim oldu. SSK emeklisi olmak için 1260 gün SSK primi olması gerekiyormuş. Askerliğimi 600 gün yaptım. Askerliği borçlanınca bu SSK priminden sayılır mı? Nihat G.

¥ Cevap: Askerlik borçlanması yapılınca prim günü kazanılır ama bu son yıl primi olmaz. Prim askerlik yapılan tarihlere yazılır. Bunun doğal sonucu askerlik borçlanma primi son yedi yıl prim hesabına girmez. SSK emeklisi olabilmeniz için 1260 günden eksik kalan süreler için bizzat işçi olarak yani SSK’lı tamamlamanız veya SSK yerine geçen Ek-5 sigortalısı olmanız gerekiyor.