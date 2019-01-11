Askerlik 9 aya mı düştü Askerlik kısalacak mı | Uzun dönem askerlik 9 ay mı olacak?

2019 Askerlik düştü mü? Uzun dönem askerlik süresi düşüyor mu? Askerlik kaç oldu? Kısa dönem askerlik 4 ay mı olacak? Binlerce asker adayı genç bu soruların cevabını merak ediyor. Peki askerlik yeni sistem belli oldu mu? Tek tip askerlik mi geliyor? Askerlik 2019 son gelişmeler ne

Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte zorunlu askerliğin de revize edilmesi gündemde. Türkiye askeri alanda profesyonel askerliğe geçmeden önce terörle mücadelede ön saflarda eğitimsiz erler yer almakta bunun sonucunda da çok sayıda şehit vermekteydik. Ancak TSK'nın profesyonel askerliğe geçmesiyle birlikte hem TSK'nın gücüne güç katıldı hem de terörle konusunda daha etkin mücadele edilmeye başlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerlik geliyor mu, askerlik 9 aya düşecek mi? gibi milyonlarca gencin yakından takip ettiği konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Uzun dönem askerlik 9 aya mı düşecek?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) profesyonel askerliğe geçişin önceden başlatıldığını anınmsatarak, “Profesyonel askerlik zaten var. Bizim uzman çavuş ve erbaş alımlarımız devam ediyor. Jandarma, 2020’den itibaren er alımı yapmayacak. TSK için er alımına devam ediyoruz, edeceğiz” dedi. Zorunluğu askerliğin düşürülmesi konusundaki beklentilerin oluşmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü ettiği askerlik sisteminin detaylarına ortaya çıkmaya başladı. Sözcü'nün haberine göre, 12 ay olan uzun dönem askerlik düşecek. 9 aylık tek tip askerlik sistemi geliyor. 3 aylık temel eğitimden sonra 6 ay boyunca asgari ücret tutarını ödeyenler terhis edilecek. Askerde kalanlara ise 6 ay boyunca asgari ücret ödenecek. te yandan Cumhurbaşkanlığı Külleyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelmişti. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde TSK'nın profesyonel askerliğe geçmesiyle birlikte 12 ay olan askerlik süresinin revize edilmesi de gündeme geldiği konuşulan konular arasında yer aldığı söylenmişti.

Askerlik 9 aya düştü mü? Askerlik zamanı 9 aya ne süre düşecek? son günlerde şulan hususların başında askerlik sistemi geliyor. Bedelli askerliğin mecliste kabul edilmesininin şimdi de, profesyonel askerlik kapsamındaki tek tip askerik sistemi üzerindeki çalışmalar sürüyor. Peki askerlik 9 aya düştü mü? 12 ay olan uzun devre askerlik süresinin 9 aya düşürülmesi gündemde. Yeni askerlik sisteminde ise en çok ilgi çeken ise 9 aylık askerlik süresinde 3 ay eğitimin Kalan 6 ayın askeri ücret karşılığında bedelli olarak sayılması.

Bakan Akar ile yeni askerlik sistemi konuşuldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı yapıldı. Bakan Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda, askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü.

Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü. Kulis bilgilerine göre, toplantıda bilgileri şunlar: Henüz ne düzeyde kısalacağı belli değil. Askerlik kısalacak bunu söyleyebiliriz. İlk kez komuta kademesi tarafından bu konu masaya yatırıldı. Bugün getirilen öneriler masaya yatırıldı. Konuların başında askerliğin kısalması var. Bakan Akar daha önce askerliğin kısalması yönünde konuşmuştu. Meslek grupları için olmayanlar için de temel askerlik hizmetinin kısalması söz konusu olabilecek. 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından daha kısa bir periyotta tamamlanması üzerine konuşuluyor. Üniversite mezunları için şuan 6 aylık bir süre var.

Askerlik süresi ne kadar?

Kanunlara göre Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki her erkek, 19 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırmak ve belirli bir yaşa kadar askerlik hizmetini tamamlamak zorunda. Günümüzde uzun dönem (tam dönem) zorunlu askerlik 12 aydır. Ekim 2013'te alınan karar ile 1 Ocak 2014'ten itibaren uzun dönem askerlik süresi 12 ay olmuştur. Yükseköğrenim görenlerde zorunlu hizmet süreleri tam dönem yedek subayların 12 ay, kısa dönem erlerin 6 aydır.