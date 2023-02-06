Askerlerin enkazdan çıkarttığı küçük kızın acı feryadı: Annemi de kurtarın!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Mehmetçik tarafından enkaz altından çıkarılan kız çocuğunun 'annemi de kurtarın' sözleri yürekleri sızlattı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'te enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından kurtarıldığını duyurdu.
MSB, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından sağ salim kurtarıldığını duyurdu.
Enkaz altında kalan bir çocuk kurtarıldı
MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı’nda enkaz altında kalan bir yavrumuz, Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı."