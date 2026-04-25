Ukrayna, Cuma günü bir askeri birliğin komutanını görevden aldığını açıkladı. Kararın ardından, cephede aylarca yeterli yiyecek ve su olmadan bırakılan, açlıktan zayıf düşmüş askerlerin fotoğraflarının yayılması ülke genelinde öfkeye yol açtı.

Söz konusu birlikte görev yapan askerlerden birinin eşi olduğu düşünülen bir kadın, uzun sakallı, ciddi kilo kaybı yaşamış ve kaburgaları belirgin hale gelmiş üç askerin fotoğraflarını paylaştı.

Birliğin 25 Ağustos’tan bu yana ülkenin kuzeydoğusundaki Harkiv bölgesinde konuşlu olduğu ve başlangıçta buraya ikmal ulaştırıldığı belirtildi. Ancak Anastasia Silçuk, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Yaklaşık her 10 ila 15 günde bir, su ve yiyecek olmadan kalıyorlardı” dedi. Ayrıca askerlerin yağmur suyu içtiğini ve kışın kar eriterek hayatta kalmaya çalıştıklarını ifade etti.

Askeri muhabirler ve Ukraynalı kamuoyunun önde gelen isimleri bu duruma sert tepki gösterdi. Muhabir Anna Kalyujna sosyal medyada, “Ordumuzun bu kadar utanç verici bir duruma düşeceğini asla düşünmezdim. Askerlerimiz sanki Rus esaretinden dönmüş gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada birlik komutanının görevden alındığını ve “durumun gerçeklerini gizlemekle” suçlandığını duyurdu. Açıklamada, “Bazı mevzileri kaybettik ve askerlerin ikmali konusunda bir dizi yanlış hesaplama yapıldı” denildi ve belirli bir noktada gıda tedarikinde sorun tespit edildiği belirtildi.

Birliğin, Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Kupyansk bölgesinde Oskil Nehri çevresinde çatışmalara katıldığı ifade edildi. Ukrayna tarafı, bu cephedeki birliklere ikmalin, Rus ateşi altındaki su yolunu aşmak için insansız hava araçları ve botlarla sağlandığını açıkladı.

Ukrayna ordusu Cuma günü yaptığı açıklamada, birliğe gıda tedarikinin ulaştırıldığını bildirerek, “Şartlar izin verdiği takdirde askerler derhal tahliye edilecektir” dedi.

Yeni atanan birlik komutanı Taras Maksimov ise göreve başladıktan sonra askerlerle çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdi ve hava koşulları uygun olduğunda onları dinlendireceği sözünü verdi.

Ukrayna medyasına yansıyan görüşmede bir asker, “Bizi buradan çekin, her şey yoluna girecek” diyerek yardım çağrısında bulundu.