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Ekonomi Askeriyeden malulen emekli nasıl olunur? Askeriyeden malulen emeklilik şartları neler?
Ekonomi

Askeriyeden malulen emekli nasıl olunur? Askeriyeden malulen emeklilik şartları neler?

Normal şartlarda emekli olmak için çalışma yılı, prim gün sayısı ile yaş şartı söz konusudu. Ancak bazı durumlarda erken emeklilik de olunabilmekte. Malulen emeklilik, askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi durumlarda da erken emeklilik gerçekleşmekte. Peki malulen emeklilik nasıl olunur? Askeriyeden malulen emeklilik şartları neler?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 17:21:00 - 2021-02-25 17:22:28
Askeriyeden malulen emekli nasıl olunur? Askeriyeden malulen emeklilik şartları neler?

4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan vatandaşların malulen emekli olabilmeleri için gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Meslekte çalışma ve kazanma gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybetme durumunda, sürekli bir gelir kaybına neden olan fizyolojik bir risk olarak tanımlanan malullük için oluşturulmuş olan sigorta bu durumdaki vatandaşların mağdur olmalarını engellemek amacındadır. Malulen emekli olan vatandaşların, kaybettikleri işlerinden dolayı kazanamadıkları geliri telefi etmek için oluşturulan malulen emeklilik için gerekli şartları karşılamaları gerekmektedir. İşte bu haktan faydalanabilmek için uygun görülen şartlar.

Askeriyeden malulen emeklilik şartları neler?

Askeriyeden malulen emekli olmak için en az 10 yıllık sigortalılık süresini aynı iş kolunda doldurmuş olmak ve en az 1.800 gün prim ödemesi yapılması gerekiyor. İşten ayrılmasının maluliyetten dolayı olması ve bunu da belgelemesi istenmektedir.

İş gücünü en az %60 oranında kaybetmiş olmalıdır. Bu sağlık raporuyla kanıtlanmalıdır. Malullük kesinlikle göreve başladıktan sonra ortaya çıkmalıdır. Göreve başlamadan önce olması durumunda talep reddedilir.

Malulen emeklilik şartı nedir?

Malulen emekliye ayrılacak olan kişinin ister 4A (SSK) ister 4B (Bağ-Kur) ister de 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olduğu fark etmeksizin sigortalı çalışmaya başlamasının ardından 10 yıl geçmesi gerekmektedir.

10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.

Çalışanın, sağlık kurulu tarafından en az %60 ve üstü güç kaybına uğradığı resmi raporlarla tespit edilmelidir ve bu durumun işe başladığı tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

4A (SSK) kapsamında çalışan kişinin işten ayrılması gerekir.

4B (Bağ-Kur) kapsamında çalışan kişinin ticari faaliyetleri son vermiş olması gerekir. Aynı zamanda bu vatandaşların prim borçlarının da bulunmaması gerekir.

 4C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan kişilerin de görevinden ayrılması gerekmektedir.

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