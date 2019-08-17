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Askerin silahla şakası hastanede bitti! Ağır yaralı...

Karaman'da nöbetten dönen jandarma er E.B., silahla şakalaştığı sırada arkadaşı Y.A.'yı yanlışlıkla başından vurdu. Ağır yaralanan Y.A., hastanede tedaviye alındı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:16
Askerin silahla şakası hastanede bitti! Ağır yaralı...

Karaman’daM Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda nöbetten dönen jandarma er E.B. (20), silahla şakalaştığı sırada arkadaşı Y.A.'yı (20) kazayla başından vurdu. Ağır yaralanan Y.A., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, 20.30 sıralarında Çeltek Mahallesi’nde bulunan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. Nöbeti bittikten sonra koğuşa gelen jandarma er E.B., iddiaya göre koğuşta bulunan arkadaşı Y.A.'ye silahını doğrultarak şakalaşmaya başladı.

Silah ateş aldı

Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun Y.A.'nın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Y.A., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli E.B., ise gözaltına alındı. Ameliyata alınan Y.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:16
  1. Karaman
  2. M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  3. Çeltek Mahallesi
  4. Karaman Devlet Hastanesi

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