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Askeri konvoy Kilis'e ulaştı

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar ile personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy Kilis'e geldi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 00:54
Askeri konvoy Kilis'e ulaştı

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar ile personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy Kilis'e geldi.

Bazı birliklerden gönderilen 11'i tank ve obüs yüklü tırlar ile zıhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 45 araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırın Suriye tarafındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 00:54
  1. Kilis
  2. elbeyli

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