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Gündem Askeri helikopterle hastaneye yetiştirilmişti... Başıboş köpeklerin hastanelik ettiği minik Ayhan'dan haber var
Gündem

Askeri helikopterle hastaneye yetiştirilmişti... Başıboş köpeklerin hastanelik ettiği minik Ayhan'dan haber var

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan 8 yaşındaki çocuk 10 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 22:06:00 - 2022-02-07 22:08:28
Askeri helikopterle hastaneye yetiştirilmişti... Başıboş köpeklerin hastanelik ettiği minik Ayhan'dan haber var

Onevler köyü Kozağaç mezrasında 29 Ocak'ta sokak köpeğinin saldırısına uğramasının ardından Diyarbakır'da konuşlu askeri helikopterle Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edilen Ayhan Altuntaş, 10 günlük tedavisinin ardından hastaneden çıktı.

Baba Nuri Altuntaş, AA muhabirine, emeği geçenler ile hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Çocuğunun köpek saldırısı sonrası devletin bütün imkanlarının seferber olduğunu aktaran baba Altuntaş, "Ayhan, dedesinin yanına tatile gitmişti daha sonra kar yağışının olduğu esnada köpek saldırısı olmuş, bizde o zaman Adana'daydık, köy yolu kapalı olunca, askeri helikopter köyden alıp hastaneye getirmiş, şimdi taburcu oluyoruz. Ayhan'ın durumu iyi, emeği geçen herkese başta Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'a teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Ayhan Altuntaş da hastanedeki tedavisinin bittiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Askeri helikopterle hastaneye yetiştirilmişti

​​​​​​​Onevler köyü Kozağaç mezrasında yaşayan Ayhan Altunbaş, 29 Ocak'ta sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanmış, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezraya ulaşmak için Diyarbakır'da konuşlu askeri helikopter devreye girmişti. Helikopterle Adıyaman Havalimanı'na getirilen Altunbaş, ambulansla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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