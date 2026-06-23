Askerî Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Zafer Koca vefat etti: Haluk Görgün’den taziye mesajı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Millî Savunma Bakanlığı Askerî Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Zafer Koca’nın kalp krizi geçirerek vefat ettiği haberi Ankara’yı yasa boğdu.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Tuğgeneral Zafer Koca’nın vefatı dolayısıyla yayınladığı taziye mesajında, kendisinin savunma sanayine katkısını hatırlatarak, “Millî Savunma Bakanlığı Askerî Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Zafer Koca’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Ülkemize ve savunma sanayiimize değerli hizmetler sunan merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Millî Savunma Bakanlığı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.