Askeri çamlıkta korkutan yangın

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde askeri çamlıkta yangın başladı.

Yaklaşık bir hafta önce meydana gelen yangında ekiplerin hızla müdahalenin ardından çok fazla büyümeden söndürülmüştü. Bugün saat 11:00 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını gören vatandaşlar hemen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bandırma İtfaiye Grup Amirliğine bildirilen yangın kısa sürede ekiplerin gelmesiyle birlikte kontrol altına alındı. Zaman zaman esen şiddetli rüzgârın nedeniyle de geniş alana yayılan yangına ek olarak 1 itfaiye aracı, 1 arozöz müdahale etti. Yangında birçok çok çeşitli bitki örtüsü ve ağaç türü yangında kül oldu. Bandırma İtfaiye Grup Amirliğince ekipler soğutma çalışmalarını sürdürmektedir. Olayda çıkan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.