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Gündem Askeri aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı
Gündem

Askeri aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 8 asker, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 00:20:00 -
Askeri aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı

Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan Aktepe Sınır Karakolu mevkisinde devriye görevindeki askeri araç şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan 8 asker yaralandı.

Yaralı askerler, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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