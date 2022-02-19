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Yerel Askeri aracı taşladılar... Gözaltılar var!
Yerel

Askeri aracı taşladılar... Gözaltılar var!

Şanlıurfa'da yaşanan arazi kavgası esnasında askeri aracı taşlayan şahıslar gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 16:13:00 -
Askeri aracı taşladılar... Gözaltılar var!

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz Salı günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Büyük Ağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile fertleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Osman Toraman hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili çalışmalarını yürüten jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Nusret A., Kemal A., Sadık A. ve İbrahim A.'yı gözaltına aldı.

Olayın büyümemesini önlemek için Büyük Ağacı Mahallesinde devriye atan jandarma aracı ve araç içerisindeki görevli askeri personel ve koruyuculara taş attığı öne sürülen Ş.T., A.T., H.T., A.T., H.T ve M.T. ‘kamu malına zarar verme’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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