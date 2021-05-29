  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Askere gideceğiz' yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı
Gündem

'Askere gideceğiz' yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı

Düzce'de, esnaftan 'Askere gideceğiz' yalanıyla para toplayan 6 kişi yakalandı, topladıkları 1950 TL'ye el konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 01:31:00 -
'Askere gideceğiz' yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı

Düzce’nin işlek caddelerinde, sırtlarına Türk bayrağı takarak esnafı dolaşan ve 'Askere gidiyoruz' yalanıyla para toplayan 6 kişi, Düzce Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sonrası takibe alındı. Zabıtayı fark eden 6 kişi kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin de desteği ile yakalanan 6 kişinin araçlarıyla Zonguldak’tan geldikleri ve esnaftan 1950 TL para topladıkları tespit edildi. Düzce Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilere, Kabahatler Kanunu gereği cezai işlem uygulanırken il dışına çıkarıldılar. Üzerlerinden çıkan paralara ise el konuldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için dikkat çeken iddia: Bu yönde işaretler var
Ekonomi

Altın için dikkat çeken iddia: Bu yönde işaretler var

Tavistock Wealth’ın Baş Yatırım Sorumlusu John Leiper, "Altın fiyatları tipik olarak ABD dolarının değeriyle ters orantılı olduğundan, bunu ..
Azerbaycan'daki şehit çocuklarına Türkiye'den hediye karavanı
Aktüel

Azerbaycan'daki şehit çocuklarına Türkiye'den hediye karavanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Azerbaycan’daki şehit ve gazi çocuklarına oyuncak dolu hediye karavanı gönderdi.
ABD'den Türkiye açıklaması
Gündem

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Türk mevkidaşı Sedat Önal ile yaptığı görüşmeye dair açıklama yaptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay