Asker selamı Alman futbolunu vurdu! Alman devinden skandal hamle

Alman medyasında bugün yer alan haberlere göre, tartışmalara neden olan asker selamı ile ilgili Schalke04 kulübü, Türk kökenli oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Toplantıya Ozan Kabak, Ahmed Kutucu, Levent Mercan’ın yanısıra Schalke04 ve Almanya U21 takımının formasını giyen Suat Serdar katıldı. Toplantıda oyuncularla bizzat Schalke04 Teknik Direktörü Davit Wagner’in görüştüğü belirtilirken, Wagner’in “Ne istediğimizi, ne istemediğimizi oyuncularımıza anlattık. Tüm savaşlara, terör ve şiddete karşıyız” şeklindeki sözleri basın tarafından aktarıldı.

Söz konusu görüşmede Türkiye ile Almanya’nın kültürel gelenekleri de konuşulurken Türk oyunculara, Almanya’da askeri ortamı ile ilgilide bilgilendirmenin yapıldığı da belirtildi.

Bu arada Bundesliga yetkililerinin hakemler ile bu konuyu konuştukları ve gol sevinci için asker selamına başvuran oyuncu olursa kart ile cezalandırmalarını gerektiren bir cezai durum olmadığı ancak bu davranışın hakemler ve gözlemciler tarafından rapor edilmesi geriktiği vurgulandı.

Herhangi bir yaptırım olup olmayacağının raporlar okunduktan sonra değerlendirileceği de ifade edilirken, Bundesliga yetkilileri bir yandan da UEFA’nın Türkiye için açtığı soruşturmanın sonucunu da bekleyeceği yorumları yapılıyor.