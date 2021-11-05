Asker eğlencesi kanlı bitti! 3 kişi yaralandı
Amasya'da düzenlenen bir asker eğlencesinde tabancada sıkışan mermiyi çıkartmaya çalışan kişi ile 2 arkadaşı yaralandı.
Yeşil Yenice Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesi sırasında havaya ateş açan İ.K'nin tabancası tutukluk yaptı.
Tabancada sıkışan mermiyi çıkarmaya çalışan İ.K'nin silahının ateş alması sonucu kendisi eli, 2 arkadaşı ise bacaklarından yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İ.K. tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.