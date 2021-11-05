  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Asker eğlencesi kanlı bitti! 3 kişi yaralandı
Yerel

Asker eğlencesi kanlı bitti! 3 kişi yaralandı

Amasya'da düzenlenen bir asker eğlencesinde tabancada sıkışan mermiyi çıkartmaya çalışan kişi ile 2 arkadaşı yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 15:57:00 -
Asker eğlencesi kanlı bitti! 3 kişi yaralandı

Yeşil Yenice Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesi sırasında havaya ateş açan İ.K'nin tabancası tutukluk yaptı.

Tabancada sıkışan mermiyi çıkarmaya çalışan İ.K'nin silahının ateş alması sonucu kendisi eli, 2 arkadaşı ise bacaklarından yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İ.K. tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş iddia!
Gündem

Flaş iddia! "Erdoğan’a suikast girişimi"

FETÖ'cü alçakların paylaşımları sonrası sosyal medyada yürütülen algı operasyonunu köşesine taşıyan gazeteci Murat Kelkitlioğlu, "Erdoğan'a ..
Türkiye'nin o büyük zenginleri neden bir tek başörtülü çalıştırmıyor?
Gündem

Türkiye'nin o büyük zenginleri neden bir tek başörtülü çalıştırmıyor?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, kutuplaşma edebiyatı yapanları köşeye sıkıştırdı. Erdoğa..
Tarladan çıkan patates ürküttü!
Aktüel

Tarladan çıkan patates ürküttü!

Yeni Zelanda'nın Hamilton şehrinde yaşayan bir çiftçinin bahçesinde bulduğu yaklaşık 8 kilogramlık dev patates ürküttü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay