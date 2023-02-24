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Gündem "Asker depreme müdahale etmedi" yalanı ellerinde patladı! Bomba görüntüler
Gündem

"Asker depreme müdahale etmedi" yalanı ellerinde patladı! Bomba görüntüler

Muhalifler, kahraman Türk askerinin depremzedelere müdahale etmekte geç kaldığı yalanıyla devleti lekelemeye kalktı. Depremden sadece 89 dakika sonra Mehmetçik'in koordine olup kışladan ayrıldığı ve depremzedelerin yardımına koştuğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 11:30:00 -

Kahramanmaraş'taki 43 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük deprem sonrası sosyal medyada yapılan "Asker nerede" provokasyonları yapılmıştı.

Tüm Türkiye'nin canı yanarken, başta sosyal medya ve çeşitli mecralarda yapılan paylaşımlarda askerlerin deprem bölgesinde olmadığı ve kurtarma operasyonlarında yer almadığı şeklinde yapılan paylaşımlara cevap niteliğinde görüntüler ortaya çıktı.

Malatya'daki bir kışlanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 04.17'de meydana gelen depremden tam 89 dakika sonra 05.46'da askerlerin kışladan çıktığı anlar yer aldı. Mehmetçiğin, kışladan hızlıca çıkarak ihtiyaç bölgelerine doğru hareketlendiği görüldü.

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