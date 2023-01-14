Aşk-ı Memnu yine başımıza bela olacak! Bu defa da...

Şer odakları, Türk toplumunun ahlaki yapısını bozmak için yine harekete geçti. Dizisiyle mide bulandıran Aşk-ı Memnu'nun bir de sinema filminin yapılacağını belirten Engin Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Aşk-ı Memnu'nun bir de sinema filmi yapılıyormuş.

Bihter'i de Farah Zeynep Abdullah oynayacakmış.

Bir daha çekerseniz Ayta Sözeri'ye de oynatırsınız artık!

İki kere dizisi yapılmıştı...

Biri eski kuşaklar, biri de yeni kuşaklar için.

Anlaşılan bu yeni film de Z kuşağı için...

Eski diziye, Halit Refiğ'in dizisine yıllar sonra gözüm yeniden ilişmişti.

İlişmez olaydı: Ne kadar ilkel, ne kadar yavaş, tam Yeşilçam işiymiş.

Fakat bize Müjde Ar'ı hediye etmişti.

İkincisinde Beren Saat oynuyordu.

Seyretmedim ama dizi bitmeden sonunu yazmıştım: Bihter intihar edecek!

Bozulanlar olmuştu. Açık etmişim, tadını kaçırmışım!

Mektep medrese görmedikleri için...

Kitabını görünce, "Aa, bak, hemen romanını da yazmışlar kıız" diyen cahil budalalar da yok değildi.

Aşk-ı Memnu tam 128 yaşındadır.

Dili çok ağırdır, bir ara okumaya niyetlendim, Osmanlıca bilir geçinirim ama hiçbir şey anlamadım.

Halit Ziya kendi eserini otuzlu yıllarda sadeleştirmeyi denemişti, onu da okumaya çalıştım, gene çok ağırdı.

Tuhaftır, hiç kimsenin aklına da "Şunu Türkçeleştirelim, 'Yasak Aşk' yapalım" demek gelmiyor!

"Osmanlı Kitsch" modası var ya, lokantalar Lezzet-i Şahane, kahvehaneler Keyf-i Sohbet falan oldu... Ondandır."