Asiye Ateş’in ailesine dava açmıştı... SOHAYKO’nun ABD’den gelecek yardımı da engellediği ortaya çıktı

Yeniakit.com.tr

Gaziantep’te yaşanan başıboş pitbull saldırısı sonrası 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ağır yaralanması kamuoyunda büyük infiale neden olmuştu. Olayı derinden yaşayan birçok vatandaş sosyal medya hesabından tepki gösterirken, skandal iddialarla gündeme gelen ve dernek başkanı Yasin Yıldırım’ın derneğin paralarıyla kızına cip aldığı iddia edilen SOHAYKO isimli hayvan derneği ise Asiye Ateş’in ailesini suçlayarak dava açmıştı.

Aynı derneğin, Asiye Ateş'in tedavisi için ABD'den ailesine yardım göndermek isteyen Elif Ercanlı isimli vatandaşı da hedef aldığı ortaya çıktı. Akit'e konuşan Elif Ercanlı, Cumhurbaşkanlığı’nın minik Asiye’yi devlet gözetimine almadan önce, kendisinin ABD’de yasal yollarla yardım kampanyası başlattığını belirtti. SOHAYKO isimli derneğin kendisini mağdur ettiğini açıklayan Ercanlı, yaşananları ve mağduriyetini anlattı.

“Pitbull saldırılarını daha önce de yakın takip ediyordum”

ABD’de yaşanan ve pitbull ile ilgili verilen yeni kararların ABD kamuoyunda tartışma konusu olduğunu belirten Elif Ercanlı, 2 çocuk annesi olması nedeniyle konuyu yakından takip ettiğini söyledi. Ercanlı, “Bu tarihten önce, şehir hayatında “tehlikeli kopek türlerinin” olmaması konusunda sosyal medyada da özellikle çocuklu aileleri bilgilendirme çabasıyla daha önceleri de paylaşımlar yapıyordum.” dedi.

Köpek saldırısının kendisini derinden etkilediğini belirten Ercanlı, bir anne olarak yaşanan Asiye Ateş olayının kendisini ciddi bir şekilde üzdüğünü söyledi.

“Asiye’nin babasının durumuna üzülerek bağış kampanyası başlattım”

Asiye Ateş için Cumhurbaşkanlığı devreye girmeden önce kendisinin harekete geçtiğini vurgulayan Elif Ercanlı, ABD’de yasal olarak yardım kampanyası düzenlenebilen bir platformda 1000 dolarlık yardım kampanyası başlattığını açıkladı. Ercanlı, Asiye’nin babası Hüseyin Ateş’in işinden ve evinden kovulması, psikolojilerinin çöktüğünü açıklamasından etkilendiğini söyledi.

Bir yakını tarafından babaya ulaştı

Elif Ercanlı, bir yakını sayesinde sosyal medya üzerinden Hüseyin Ateş’e ulaştı.

Hüseyin Ateş’in numarasına ulaşan Elif Ercanlı, kendisinin durumu anlatarak yardım kampanyası başlattığını babaya bildirdi. Ercanlı, işinden kovulan ve kızı ağır yaralanan baba Hüseyin Ateş’in kendisine cevaben “Allah razı olsun” ve “Teşekkürler” dediğini ifade etti.

Mağdur aileye dava açmasına tepki gösterdiği için SOHAYKO’nun hedefi oldu

Sosyal medya hesabından SOHAYKO’nun mağdur Asiye Ateş’in ailesine açtığı skandal davaya tepki gösteren Ercanlı, bu tepkinin ardından hedef olduğunu kaydetti. Hayvan derneği tarafından kendisine itibar suikasti yapıldığını belirten Ercanlı, “Başıboş köpeklere kamuoyundan tepki gelince SOHAYKO tarafından Asiye’yi ve ailesini suçlayan bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda, Asiye’nin ailesine de dava açılacağı belirtildi. Ben de bir paylaşım yaparak, tepkimi gösterdim. Bu paylaşımımdan sonra SOHAYKO Hayvan Haklarını Koruma Derneği’nin Instagram sayfasında hedef haline getirilip dolandırıcılıkla suçlanmaya başlandım.” dedi.

“Tehdit ve hakaretlere maruz kaldım”

SOHAYKO’nun kendisini sosyal medya hesaplarından hedef göstermesinin ardından tehdit ve hakaret mesajları aldığını anlatan Ercanlı, “Daha sonra SOHAYKO Derneği tarafından, başlattığım kampanya hedef gösterilerek beni dolandırıcılıkla suçlayan tehdit mesajları almaya başladım.” dedi.

Yardım kampanyası sabote edilen yardım kampanyası geri iade edildi

ABD’deki sözkonusu yasal platformda bulunan kampanyanın SOHAYKO üyeleri tarafından şirkete şikayet edildiğini aktaran Ercanlı, kara propaganda ile yardım kampanyasının sabote edildiğini kaydetti.

Bu süreçte hayvan derneklerinin hedefi haline gelen Asiye Ateş’in ailesi ise, Ercanlı’ya geri dönüş yapmadı.

ABD’li şirketten toplanan 1050 doların bağışçılara geri iade edilmesini talep ettiğini söyleyen ve kirli propaganda karşısında mağdur olduğunu kaydeden Ercanlı, “Babadan hiçbir şekilde geri dönüş alamadığım için yardım kampanyasının kapatılmasını ve yardım platformundan tutulan tüm paranın bağış sahiplerine geri iade edilmesini istedim.” dedi.

Hüseyin Ateş'in neden cevap vermediğiyle ilgili yakınlarına sorduran ve "Aile perişan durumdaymış, şu an telefonu açmıyorlarmış" cevabını alan Ercanlı, babanın devletin sahip çıkması nedeniyle bağışı kabul etmediğini tahmin ettiğini sözlerine ekledi.

SOHAYKO’nun yönlendirmesiyle bazı gazeteler Ercanlı’yı hedef aldı

ABD’de yasal olarak başlatılan kampanyayı hedef alan SOHAYKO, medyayı da yönlendirerek tehdit ettiği Elif Ercanlı’yı kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalıştı.

Ulusal bir gazetede haberi yapılan Ercanlı, ‘dolandırıcılık’la suçlandı. Tüm ulusal medyada da paylaşılan haberlere yönelik tepki gösteren Ercanlı, kendisine cevap hakkı tanınmadığını belirtti.

Haberi yapan gazeteyi arayan ve bu haberin doğru olmadığını belirten Ercanlı’ya “Sorununuz varsa dava açın” cevabı verildi.

“Bilgiyi Yasin başkan verdi” itirafı

SOHAYKO’nun sosyal medya hesabından ise söz konusu gazetenin muhabirinin, “bağışlarla kızına cip aldığı” iddia edilen dernek başkanı Yasin Yıldırım tarafından yönlendirildiği de itiraf edildi.

Her şüphelinin ismi baş harfleriyle verilirken Ercanlı’nın adı direk yazılarak hedef haline getirildi

Kamuoyunda tepki toplayan derneğin ‘intikam hırsı’yla yönlendirdiği haberde, kendisinin ismiyle doğrudan hedef alındığını vurgulayan Ercanlı, “Henüz mahkemeye çıkmamış şüphelilerin bile isimlerinin baş harfleri verilirken benim neden ismim açık açık kullanılıyor?” diye sordu.

“Ailem ve çevrem de toplanan bağışa büyük katkı sağladı.”

Türkiye’de yardım kampanyasının izne tabi olduğunu ancak ABD’de böyle bir durumun olmadığını ve herkesin yasalar çerçevesinde yardım kampanyası başlatabileceğini açıklayan Ercanlı, eşinin ünlü bir ABD şirketinde çalıştığını ve kendisinin 3 şirketi bulunduğunu söyleyerek, “Benim bu toplanan paraya ihtiyacım yok. Asiye’ye tedavi sürecinde yardımda bulunmak istedim. Buradan kazanç sağlamam mümkün değil. Üstelik toplanan bağışlara ben, ailem ve yakın çevrem de büyük katkı sağladı.” ifadesinde bulundu.

Söz konusu şirketin güvenilir olduğunu, toplanan parayı kendi hesabında tuttuğunu ve sadece mağdurun hesabına para yatırdığını aktaran Ercanlı, ABD’de dolandırıcılığın büyük bir suç olduğunu söyledi ve “Toplanan bağış miktarı, bağışın yapılacağı kişinin dışında başka bir kimseye gönderilmez.” diye konuştu.

“Geçtiğimiz Ramazan’da da 100 aileye yardım organizasyonu yaptım”

Türkiye için sürekli bir şeyler yapmaya çalıştığını ifade eden Ercanlı, geçtiğimiz yıl Ramazan’da düzenlediği bir organizasyonla 100 aileye erzak yardımı yaptığını da sözlerine ekledi. Ercanlı, “Beni takip edenler, yıllardır insanlara yardım etmek için sosyal çevrem sayesinde elimden gelen yardımı yaptığımı bilir. Geçtiğimiz Ramazan 100 mülteci ve Türk ailelere Amerika’daki çevrem ile birlik olup erzak yardımı yaptık” diye konuştu.

SOHAYKO’nun karalama kampanyasına vatandaşlardan sert tepki

Öte yandan Elif Ercanlı’yı hedef alan SOHAYKO’ya vatandaşlardan tepki yağdı. Vatandaşlar, kendisinin daha önce de Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini vurgulayarak Ercanlı’ya özür dilenmesi çağrısında bulundu.

İşte o tepkilerden bazıları: