Asırlık çınarlar bakıma alındı

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan asırlık çınar ağaçlarını bakıma aldı.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kirazpınar Mahallesi Üç Çınarlar Parkı’nda bulunan yaklaşık 400 yaşındaki çınar ağaçlarını bakıma aldı. Yer yer kuruma, kovuk, çatlak, mantar ve böceklenme meydana gelen asırlık çınarların tedavi ve bakımlarını gerçekleştiren ekipler, oluşan kovukları da kapatarak ağaçları tedavi ediyor. Bu tür bakım ve tedavi çalışmalarının ağaçların ömürlerinin uzamasında önemli olduğunu ifade eden yetkililer, “Gerçekleştirdiğimiz özellikle mantar temizliği ağacın ömrünün uzamasını sağlıyor. Yaptığımız tedavi ve bakımla ağaçların mantar ve böceklere karşı bağışıklıklarını arttırıyoruz. Ağaçlardaki mantar ve böcek yaşam koşullarını yok ederek ağaca direnç ve dayanıklılık kazandırıyoruz” dedi.