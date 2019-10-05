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Asırlık çınardan 'uzun yaşam' sırları

Huzurevinde 13 yıldır hayatını sürdüren 100 yaşındaki Halil İbrahim Gökoğlu, uzun yaşamın sırrının "üzüntüyü bırak, yaşamaya bak" diye belirtti.

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:26
Asırlık çınardan 'uzun yaşam' sırları

Ankara 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını sürdüren ve kısa süre önce 100'üncü yaşını kutlayan Halil İbrahim Gökoğlu, uzun yaşamın sırrını anlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı etkinlikle bir asrı devirmenin heyecanını yaşayan Gökoğlu, AA muhabirine, yaşamıyla ilgili detayları aktardı.

Gökoğlu, İstanbul'da 1919'da doğduğunu, iyi bir eğitimin ardından orman yüksek mühendisi olduğunu söyledi.

İş hayatına atıldıktan sonra evlendiğini, üç çocuk sahibi olduğunu dile getiren Gökoğlu, 1995'te eşini göğüs kanserinden kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başladığını ifade etti.

Gökoğlu, 13 yıl önce kendi isteğiyle 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştiğini, burada mutlu bir yaşam sürdürdüğünü anlattı.

Eşini kaybettikten sonra bir daha evlenmediğini belirten Gökoğlu, çok sevdiği eşiyle geçirdiği günleri unutamadığını ifade etti.

Gökoğlu, çocuklarının eğitimiyle yakından ilgilendiğini kaydederek, kızlarından birinin Sayıştay denetçisi, diğerinin de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda keman sanatçısı olduğunu söyledi.

Oğlunun da Boğaziçi Üniversitesini bitirdikten sonra Amerika'ya gittiğini anlatan Gökoğlu, "Oğlum NASA'da çalışıyor, ülkemizi temsil ediyor, onunla gurur duyuyorum." dedi.

100. yıla özel kutlama

100'üncü yaşına özel programla giren Gökoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a da kutlama için teşekkür etti.

Yeni yaşına huzurevinde girmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Gökoğlu, hayata dair hiçbir pişmanlığının olmadığını, bu yaşına kadar istediği her şeyi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Gençlere nasihatlerde bulunan Gökoğlu, şöyle konuştu:

"Allah herkese bir ömür tayin etmiş ancak üzüntü, ömrü kısaltan bir olaydır. Hiçbir şeyi üzüntü vesilesi yapmadan huzur içinde yaşamaya çalışın, ben öyle yaptım. Hayat felsefem 'Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak.' oldu. Dale Carnegie'in 'Üzüntüyü Bırak, Yaşamaya Bak' eseri vardır. Onu okudum ve hep orada yazılanları uyguladım. Sıkıntılı durum olduğunda bunu derhal kafanızdan çıkarın, kendinizi başka istikametlere yönlendirin.

Benim ömrüm bu sayede sıkıntısız geçti. Makam hırsıyla da yaşamadım, böyle hırslar insanı huzursuz ve mutsuz eder."

 

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 12:26
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Asırlık çınar
  4. Halil İbrahim Gökoğlu
  5. huzurevi
  6. Anadolu Ajansı

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