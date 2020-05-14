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Asırlık çınara fidan sertifikası

Çanakkale’nin Bayramiç Orman işletme Müdürlüğü yetkilileri, 100 yaş üzerindeki Ümmügül Arslan’ı ziyaret ederek adına kayıtlı fidan sertifikasını takdim etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:24:55 -
Asırlık çınara fidan sertifikası

Çanakkale’nin Bayramiç Orman işletme Müdürlüğü yetkilileri, 100 yaş üzerindeki Ümmügül Arslan’ı ziyaret ederek adına kayıtlı fidan sertifikasını takdim etti.


Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü, ülkemizde 100 yaş üzerindeki 5 bin 529 anneden biri olan Pıtıreli Köyü halkından Ümmügül Arslan’ı ziyaret etti. Ziyarete; Bayramiç Orman işletme Müdürü Zafer Özbek, İşletme Müdür Yardımcısı Evren Arık ve Bölge Şefi Hamit İlhan’da oluşan heyet katıldı.


Sakarya’da tesis edilen ‘Cennet Anneleri Hatıra Ormanı’na adına kayıtlı bir adet fidan dikildiğini belirten yetkililer, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı imzalı sertifikasını yaşlı kadına takdim ettiler. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinin ziyareti Arslan’ı oldukça mutlu etti.

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