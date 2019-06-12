0553 313 94 23

Asırlık camiye restorasyon

Ordu’nun tarihini gün yüzüne çıkaracak çalışmaların destekçisi olacağını kaydeden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:49
Asırlık camiye restorasyon

Ordu’nun tarihini gün yüzüne çıkaracak çalışmaların destekçisi olacağını kaydeden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi’nde bulunan tarihi Merkez Cami’nin aslına uygun olarak restore edilip geleceğe taşıdıklarını belirtti.


Büyükşehir olarak Ordu’nun tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkacaklarını ifade eden Başkan Güler, “1890-1900 yıllarında Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi’nde kesme taştan iki katlı olarak yapımı gerçekleştirilen Merkez Cami’de restorasyon çalışmaları devam ediyor. Aslına uygun olarak onarılacak camimizde çalışmaları önümüzdeki ay tamamlayacağız” dedi.



“Tarihi eserleri yaşatmak önemlidir”


Kentin tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkarak geleceğe taşınması için Büyükşehrin tüm imkânlarını seferber edeceğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Tarihi eserleri yaşatmak önemli. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde bulunan tarihi ve kültürel miraslara sahip çıkıyoruz. Tarihi mirasları geleceğe taşımak için gayretlerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “İç ve dış kısımları orijinaline uygun olarak onarılacak caminin çatısı ve zemini tamamen söküldü. Kesme taştan olan yapı kumlama işlemi yapılarak temizlendi. Caminin minaresinde yenileme çalışmaları tamamlandı. Çevre düzenlemeleri ile birlikte Merkez Cami şadırvanında yenilenmesiyle restorasyon çalışmalarını önümüzdeki ay tamamlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:49
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü yıllara ait Tevrat ve Tasvir ele geçirildi
    1. Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü..
    2. Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor
    3. "Kilitli pizza kutusu" dünyaya açıldı
    4. Ardahan’da heyelan paniği
    5. 2018 yılında Denizli’de 6 bin 189 kişi..
    6. Süleyman Soylu'dan Temel..
    7. Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu..
    8. Tekirdağ’da 67 kilogram uyuşturucu..
    9. Ahlaksız dizilerin oyuncusuna kötü..
    10. AİHM'den skandal karar! FETÖ'cüleri..
    11. Kartepe’nin yeni binasında ilk meclis
    12. Suriyelilere "plaj yasağı" kararına..
    13. Tırla çarpışan tarım aracındaki yaşlı..
    14. Emekli maaşı ve ikramiyeleri son..
    15. Ülkeyi korku sardı: Araplara..
    16. Kavga korkusu pahalıya mal oldu
    17. Sulama kanalında mahsur kalan..
    18. Mehmet Emre Şimşek, milli takıma..
    19. Karkamış Antik Kenti'nde kazılar..
    20. Tarihi müzenin merdivenlerinde..
    21. İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
    22. Motosikletli polisler suçlulara göz..
    23. Elazığ'da şehit askerler için tören
    24. TOKİ Başkanı Bulut’tan birlik mesajı
    25. Küçükçekmece Belediyesinden Mobil..
    26. "Angola'da yatırım fırsatlarının..
    27. Gabon’dan getirilen FETÖ mensuplarının..
    28. Almanya’da korkutan yangın
    29. Oğlunun muradını hasta yatağında gördü
    30. İBB’den öğrencilere su ürünleri..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı