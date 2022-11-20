Asırlık caminin tadilatında Mimar Sinan’ın akustik dehası çıktı! 2 asırlık küp

Torul'a bağlı Kocadal köyü Erdemler Mahallesi’nde Rumlar tarafından 1800'lü yıllarda inşa edilen kilise, 1960 yılında camiye dönüştürüldü. Gümüşhane Valiliği İl Özel İdaresi'nce zamanla su kaçıran çatısında tahribat oluşan tarihi yapıda, tadilat çalışması başlatıldı.

Çatı söküm işlemleri sırasında, çatı boşluğunda, 1’i kırık halde içi boş tarihi 3 toprak küp bulundu.

Yapılan incelemelerde, korumaya alınan 2 asırlık tarihi geçmişe sahip küplerin; mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan’ın asırlar önce ses düzeni ayarı için İstanbul'da kalfalık eseri Süleymaniye Camii’nin kubbesinde kullandığı ‘su küpleri dehası’ndan esinlenildiği, ses yalıtımı güçlendirilmek istenen kilise çatısına konulduğu belirlendi.

"Küplerle ses akustiği sağlanmış"

Tarihçi- yazar Serhat Doğan, "Küplerle daha çok ses akustiği sağlanmış. Eskiden kilise ve cami gibi büyük yapılarda bugünkü gibi teknolojik ses sistemleri olmadığı için daha çok sesin bina içindeki akustiğini ayarlamak maksadıyla bu tarz küp teknolojisini kullanılıyordu. Bunu biz Osmanlı mimarisinde görüyoruz. Süleymaniye'nin kubbesini Mimar Sinan küplerle döşemişti. Sesin cami içerisinde akustiğin bir şekilde yayılmasını sağladı. Çeşitli testlerle birlikte bu küplerin yaş tahmini yapılabilir. Bölgede inşa edilen yapının ömrü tespit edilebilir. Küpler üzerinde şekiller varsa yapılan incelemeyle yeni bulgular da elde edilebilir” dedi.

Köy sakinlerinden Hüseyin Yıldız da "Camiinin çatısında su sızdırması olduğu için tadilata başlanmıştı. İhaleyi alan firmadaki arkadaşlar çatıyı söktüklerinde küplerle karşılaştılar. Küpler iyi muhafaza ederek camide saklamak istiyoruz" diye konuştu. DHA

Mimar Sinan'ın hayatı kısaca

Mimar Sinan, Kanuni döneminde, 1521'de katıldığı Belgrad, 1522'deki Rodos seferlerinden sonra subaylığa yükseldi. Hayatı boyunca toplamda 375 eser bırakmıştır. Bunlardan Edirne'de yaptığı Selimiye Camisi Dünya Kültür Mirası listesindedir. 17 Temmuz 1588 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir.

Mimar Sinan'ın hayatı

Mimar Sinan, veya Koca Mi'mâr Sinân Âğâ, veya Koca Sinan, Osmanlı başmimarı ve inşaat mühendisi. Kariyerinde önemli eser verdiği Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde başmimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Vikipedi

Doğum tarihi: Ağırnas

Ölüm tarihi ve yeri: 17 Temmuz 1588, İstanbul

Kitaplar: Sinan: Zeichnungen: Sema Miller-Çamurdan...

Defnedildiği yer: Mimar Sinan Türbesi, İstanbul

İş ortağı: Fatma Nur

Çocukları: Neslihan Hanım, Ümmühan, Mehmed

Mimar Sinan neden mimar oldu?



Kanuni Sultan Süleyman döneminde yeniçeri olan Sinan, Kara Buğdan seferinde Prut nehri üzerine 13 günde kurduğu köprü ile Kanuni Sultan Süleyman'ın takdirini kazandı ve daha sonra başmimarlığa yükseldi.

Mimar Sinan neden, nasıl öldü?

Dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman bu hizmeti için Süleyman'a getirilen suyu evine de bağlamasını söyler. Kanuni ölür yerine Selim geçer. Selim, Mimar Sinan'ın evinde su olduğunu öğrenince Divan'ı toplar yaşlı Mimar Sinan'ı susuzluğa mahkum eder.haber7