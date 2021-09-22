Asırların hayali için geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün şantiyesinde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada “Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü’nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz.” dedi. Artık “Asırların hayali” için geri sayımın başladığını ifade eden Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 101 kilometre uzunluğuyla Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer aldığını anlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün “en”lerin projesi olarak Çanakkale Boğazı’na adeta mühür vuracağını ve ülkenin simge yapılarından olacağını vurguladı. “Tamamlanınca, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek” diyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

5 bin 100 personel çalışıyor

“Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü’nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz. Tabii, 1915 Çanakkale Köprüsü yapım çalışmaları devam ederken bir yandan da otoyol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 2 betonarme yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 5 altgeçit köprüsü, 39 üstgeçit, 40 altgeçit, 227 menfez ve 4 kavşak tamamladık. 1 köprü, 4 üstgeçit, 1 kutu menfez, 8 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, ve 2 bakım işletme merkezinde de çalışmalar hızla devam ediyor. Yaklaşık 5 bin 100 personel, 809 iş makinesi ve 7/24 çalışma esasıyla başarıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucunda projemizin 18 Mart 2022’de hizmete girmesi için yorulmak bilmiyoruz."