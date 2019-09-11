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Aşırı terlemelerinden bir saat içinde kurtuldu

Manisa’da aşırı terleme şikayetiyle Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniğine başvuran 37 yaşındaki Emine Öztürk, bir saat süren cerrahi müdahale sonrası sağlığına kavuştu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:42
Aşırı terlemelerinden bir saat içinde kurtuldu

Manisa’da aşırı terleme şikayetiyle Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniğine başvuran 37 yaşındaki Emine Öztürk, bir saat süren cerrahi müdahale sonrası sağlığına kavuştu.


El ve ayaklarında yaşadığı aşırı terleme sebebiyle hayatı olumsuz etkilenen Emine Öztürk, Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniğine başvurdu. Burada Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Çelikten tarafından tedaviye alınan Öztürk’e cerrahi müdahale yapılması kararlaştırıldı. Ameliyata alınan Öztürk, yaklaşık bir saat süren operasyon sonrası sağlığına kavuştu.


Hastanın durumuyla ilgili bilgi veren Dr. Alper Çelikten, "Emine hanım el ve ayakta aşırı terleme (hiperhidrozis) denilen bir hastalık sebebiyle bize başvurdu. Bu hastalık özellikle eller, ayaklar ve koltukaltlarında bölgesel terleme ile ortaya çıkar. Hiperhidrozis, genel vücut terlemesinden farklı olarak sempatik sinir siteminin aşırı çalışmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Hastamız genel hayat standardını etkilediği için bu rahatsızlığın tedavisinin ameliyatla yapıldığını öğrenmiş ve bize başvurdu. Ameliyatını önceki gün tamamladık. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Rahatsızlığının geçtiğini düşünüyorum. El ve ayaklardaki terleme uzun vadede deride kabarmalar, büller ve yaşam konforunu etkileyerek çeşitli sıkıntılara neden olabiliyor. Ameliyattan çıktıktan yarım saat sonra sonucu gördüğümüz bir tedavidir. Sonrasında bir problem gerçekleşmez ise bir gün sonra taburcu ediliyor. Hastamızda da herhangi bir komplikasyon gelişmedi çok şükür. Umarım hastamızda memnundur” dedi.



“Herkese tavsiye ediyorum"


Yıllardır bu rahatsızlığı çektiğini ve sağlığına kavuşmasını sağlayan doktoruna teşekkür eden Emine Öztürk, “Bu durumdan çok rahatsız oluyordum. Araştırdım ve doktorum Alper beyi buldum, kendisiyle konuştum. Bana gerekli güzel bilgileri aktardı. Bende karar verdim ameliyat olmaya ve doktorumla bu durumu paylaştım. Ameliyatımı oldum, çok memnunum, doktoruma çok çok teşekkür ediyorum. Benim gibi rahatsızlığı olan arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum, gelip gönül rahatlığı ile ameliyat olabilirler. Hastaneden, çalışanlardan, hizmetten çok memnun kaldım. Hiçbir ücret ödemedim, sağlık sigortam her şeyi karşıladı” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:42
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