Aşırı su tüketimi zehirler mi?

PEKİ SU ZEHİRLENMESİNİN SEBEPLERİ NELER?

- Su zehirlenmesi aşırı su tüketmek dışında, böbrek üstü bezlerinde bulunan antidiüretik hormonun su tutması durumunda da zehirlenme meydana gelir.

- Diğer bir sebep ise ağrı kesici ilaçlardır. Ağrı kesici ilaçlar kanda bulunan su oranını arttırır.

Orta düzeydeki su zehirlenmesinde; bulantı, kusma, baş ağrısı, kramplar, kas zayıflıkları ve çok sık idrara çıkma olarak hastalık kendini gösterir.

Ciddi su zehirlenmesinde ise; halüsinasyonlar görme, uygunsuz davranışlar sergileme, beyin kökünde hasar ve solunum durması gibi belirtiler ortaya çıkabilir.