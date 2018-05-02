Aşırı su tüketimi zehirler mi?
Kandaki su oranın sodyum oranından fazla olması durumunda su zehirlenmesi ortaya çıkar. Uzmanlar su zehirlenmesinin hemen tedavi edilmesi gerektiğini aksi taktirde ciddi rahatsızlıklara neden olabileceğini belirtiyorlar.02 Mayıs 2018 Çarşamba 20:40
PEKİ SU ZEHİRLENMESİNİN SEBEPLERİ NELER?
- Su zehirlenmesi aşırı su tüketmek dışında, böbrek üstü bezlerinde bulunan antidiüretik hormonun su tutması durumunda da zehirlenme meydana gelir.
- Diğer bir sebep ise ağrı kesici ilaçlardır. Ağrı kesici ilaçlar kanda bulunan su oranını arttırır.
Orta düzeydeki su zehirlenmesinde; bulantı, kusma, baş ağrısı, kramplar, kas zayıflıkları ve çok sık idrara çıkma olarak hastalık kendini gösterir.
Ciddi su zehirlenmesinde ise; halüsinasyonlar görme, uygunsuz davranışlar sergileme, beyin kökünde hasar ve solunum durması gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
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