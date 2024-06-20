Aşırı sıcaklarda sakın bunları tüketmeyin!

Meteoroloji ve uzmanların aşırı sıcak uyarıları sürüyor. Sıcaklarda beslenmenin de çok önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar dikkat çeken uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Uzman diyetisyen Betül Merd, aşırı sıcaklarda şekerli içeceklerin kesinlikte tüketilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Diyabet riski oluşturabilir" uyarısı yaptı.

Uzman Diyetisyen Betül Merd, yaz aylarında sık tüketilen şekerli ve gazlı içeceklerin diyabet riski oluşturabileceğini söyleyerek, "Sade maden suyuna meyveleri ezerek kendimiz tatlandırabiliriz" dedi.

Su tüketiminin saatte 1 bardak olmasına dikkat edilmesi gerektiğini ve fazla terleyen kişilerin maden suyu ile mineral alabileceklerini söyleyen Uzman Diyetisyen Betül Merd, "Havaların ısınması ile birlikte çok fazla aldığımız sorulardan bir tanesi de 'Yazın nasıl beslenmeliyiz?' oluyor. Yazın havaların ısınmasından kaynaklı olarak terliyoruz ve terleme ile birlikte vücudumuzdan su ve mineraller kayboluyor.

HER SAAT BAŞINA 1 BARDAK SU

Su tüketimi çok önemli ve bunun üzerine basarak duruyoruz. Her saat başına 1 bardak su öneriyoruz. Zaten her saat başına bir bardak su içsek günlük en az 12 saat ayaktayız ve 12 bardak su içmiş oluruz ve o da 2,5 litreye denk gelir diyoruz. Daha fazla ter kaybeden kişilere maden suyu öneriyoruz çünkü orada da bir mineral kaybı oluyor. Kişi kendini sporla destekliyorsa aynı şekilde hem havanın sıcaklığı hem sporun etkisi ile birlikte daha fazla su ve mineral kaybı oluyor.

Hem su hem de maden suyu ile birlikte desteklenmeli diyoruz" dedi.

Betül Merd, meyve tüketerek hem lif hem de sıvı ihtiyacının giderilebileceğini söyleyerek, "Diğer yandan da meyve tüketimi çok önemli. Hem lif almış oluyoruz hem de yine oradan da sıvıları almış oluyoruz. Antioksidan kapasitesi yüksek meyveler tüketebiliriz. Çünkü bu dönemde alerjik etkiler artmış durumda. Polenle ilgili ve bahar alerjilerinin arttığı bir durumda antioksidan kapasitesi yüksek olan meyveleri tüketmek çok sağlıklı oluyor. Antioksidan kapasitesi yüksek olan meyveler de kırmızı meyvelerdir. Üzüme yer verilebilir, mevsimde çıkan meyvelerden çilek tüketimi artırılabilir. Havalar ısındıkça fiyatında da düşüş olacağı için karpuz tüketilebilir. Bunlar tüketilebilir" ifadelerini kullandı.

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GAZLI VE ŞEKERLİ İÇECEKLERDEN KAÇIN

Gazlı ve şekerli içeceklerin tüketilmesinin diyabet riski oluşturabileceğini söyleyen Betül Merd, "Gazlı ve şekerli içeceklere olan tüketim de havaların ısınması ile birlikte artmış durumda. Bunlara dikkat edilmeli çünkü bunlar da diyabet riski oluşturabiliyor. Kendimiz tatlandırabiliriz. Meyveleri ezerek sade bir maden suyu ile birleştirip meyveli hale getirebiliriz. Fakat içerisine şeker girmiş meyveli ve gazlı içeceklerden uzak durmamız lazım" dedi.

(EK-ŞG-Y)

Kaynak: İHA