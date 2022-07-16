Aşırı sıcaklar yüzünden 4 günde 237 kişi hayatını kaybetti!

İspanya'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı Carlos III Sağlık Enstitüsü, ülkeyi 10 Temmuz'dan bu yana etkisi altına alan sıcak hava dalgasında 237 kişinin öldüğünü açıkladı.

İspanyol haber ajansı EFE'ye göre 10 Temmuz'da 15, 11 Temmuz'da 28, 12 Temmuz'da 41, 13 Temmuz'da 60 ve 14 Temmuz'da 93 kişi sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybetti.

Pazar gününden bu yana ülkenin birçok yerinde kaydedilen en aşırı sıcaklıklar dünden itibaren azalmaya başladı.

Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların en çok Cantabria, Navarra, La Rioja, Badajoz ve Zaragoza'da , Yarımada ve Mallorca'da etkili olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, bol su içilmesini, insanların evde kalmalarını ve seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ediyor.