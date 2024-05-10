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Dünya Aşırı sıcaklar can aldı! Ölü sayısı 61'e çıktı
Dünya

Aşırı sıcaklar can aldı! Ölü sayısı 61'e çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-10 21:22:00 -
Aşırı sıcaklar can aldı! Ölü sayısı 61'e çıktı

Aşırı sıcakların etkisi altında bulunan Tayland'da 2024 yılının başından bu yana 61 kişi hayatını kaybetti.

Bernama News'un haberine göre, Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yılın başından itibaren 61 kişinin sıcak çarpmasından yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı başkent ve çevresi ile kuzeydoğu bölgeleri için sıcaklık uyarısı yapılan açıklamada, yaşlılar ile kronik hastalar sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaya çağrıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Lampang bölgesinde hafta içerisinde sıcaklık 44,2 dereceye yükselerek 2023'ün ulusal sıcaklık rekoru olan 44,6 dereceye yaklaşmıştı.

El Nino hava olayının, yılın en sıcak dönemini yaşayan Güneydoğu Asya ülkelerinde sıcaklığa bağlı ölüm riskini arttırdığı kaydediliyor.

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