  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Duran dönüşümü anlattı! Türkiye artık NATO'nun merkezinde Ümit Özdağ'a Şeyh Said’e hakaretten ceza: Canın cehenneme faşist! Destici’den zirve öncesi DEM uyarısı ‘Özgürlük’ maskeli eylemler engellensin 6’lı masanın sacayağına bak sen: Ülkenin sorunlarını çözmeye talipmiş! Tarihi adım: Meclis'te Şeyh Said Hazretleri için resmi özür talep etti İşte firarilerin 'Sözcü'sü: Fondaşlara para da talimat da Londra’dan! Başkan Erdoğan'dan CHP'ye paralel yönetim tepkisi: Çerçi dükkanı gibi yok yok! Kurtulmuş’tan ABD-İran müzakereleri ve İsrail mesajı: Siyonizmin “Arz-ı Mevud” fikri asla gerçekleşmeyecek Milli teknolojiler gücümüze güç katıyor Toygun gördü Kızılelma vurdu Karahasanoğlu sordu: Bu 100 bin avroluk pazarlık neyin karşılığı?
Dünya NATO’dan Meloni’yi yıkan sözler: 'İtalya'dan 500 uçak kalktı'
Dünya

NATO’dan Meloni’yi yıkan sözler: 'İtalya'dan 500 uçak kalktı'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
NATO’dan Meloni’yi yıkan sözler: 'İtalya'dan 500 uçak kalktı'

NATO Genel Sekreteri Rutte, İtalya Başbakanı Meloni'yi ateşe atan bir iddiada bulundu. Rutte'nin, "İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı" demesi, Roma'da "şaşkınlıkla" karşılanırken, muhalefetteki sol, sağ iktidara tepki gösterdi. İşte detaylar...

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD’nin Fox News kanalına verdiği röportaj sırasında, Avrupalı müttefiklerin ABD’nin İran’a yönelik savaşında yardım etmediği iddialarına karşılık verirken, "Hayal kırıklığını tamamen anlıyorum, ancak İtalya'yı örnek alırsak, (Destansı Öfke) operasyonunu desteklemek için İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı. Yani bu çok büyük bir sayı. Avrupa'nın tamamına baktığınızda, 4 bin ile 5 bin arasında uçuştan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

RUTTE MELONİ'Yİ ATEŞE ATTI

Rutte’nin bu ifadeleri, İtalya'da büyük yankı oluşturdu.

Muhalefetteki sol partiler, Rutte’nin açıklamaları dolayısıyla Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarına sert tepki gösterirken, hükümetten konuya ilişkin ilk açıklama Savunma Bakanı Guido Crosetto'dan geldi.

Crosetto yaptığı yazılı açıklamada, İtalya ve Savunma Bakanlığı olarak her zaman anayasaya, uluslararası anlaşmalara, parlamentonun aldığı kararlara ve müttefik üslerinin ulusal topraklardaki varlığını ve kullanımını düzenleyen anlaşmalara tam uyum içinde hareket ettiklerini savunarak, yürürlükteki hükümler dışında hiçbir faaliyete izin verilmediğini kaydetti.

HÜKÜMETTEN 'İTALYA İZİN VERMEDİ' AÇIKLAMASI

31 Mart'ta ABD'nin Sicilya'daki Sigonella Üssünü kullanmak istemesine, izin vermediklerine atıf yapan ​​​​​​​Crosetto, "Hükümet, parlamentoya beyan ettiği hususları eksiksiz yerine getirmiştir. Mevcut anlaşmaların öngördüğü prosedürler çerçevesinde yalnızca teknik ve lojistik nitelikte, yani askeri harekat veya saldırı içermeyen faaliyetlere izin verilmiştir. Bilindiği üzere, bu çerçevenin dışına çıkan taleplere, İtalya gereken izni vermemiştir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, ‘Destansı Öfke’ operasyonuyla hiçbir ilgisi olmayan NATO Genel Sekreteri’nin izin verilen uçuşların niteliğini karıştırarak, gerçeği yansıtmayan bir yeniden yapılandırma sunması şaşırtıcıdır. Kaynağından yapılacak basit bir doğrulama, yaşananların (ve her gün yaşanmaya devam eden uygulamanın) doğru şekilde anlaşılmasını sağlayabilirdi. İtalya sadece anlaşmalar kapsamında öngörülen ve ‘askeri saldırı’ niteliğindeki faaliyetleri tamamen dışlayan uçuşlara izin vermektedir. Geçmişte olduğu gibi bugün de ve mevcut anlaşmalar yürürlükte kaldığı sürece gelecekte de bu yaklaşım sürdürülecektir."

MELONİ NE DEMİŞTİ?

İtalya Başbakanı Meloni, ABD'nin İtalya'daki askeri üslerinin İran’a yönelik saldırılar için kullanılması konusuna ilişkin bir soruya, "Şu anda bu yönde herhangi bir talep yok ve şunu söylemek istiyorum: Biz savaşta değiliz ve savaşa girmek de istemiyoruz" dedi.

SAVAŞ, YAKIN SİYASİ İLİŞKİLER İÇERİSİNDEKİ TRUMP VE MELONİ'NİN ARASINI AÇTI

ABD'nin, İsrail ile 28 Şubat’ta İran saldırmasıyla başlayan savaş, Trump ve Avrupa’daki en yakın siyasi müttefiki Meloni’nin farklı nedenlerle arasını açmıştı.

Savaş başladıktan bir süre sonra İtalya'nın, 31 Mart'ta ABD'nin Orta Doğu’ya gönderdiği bazı uçakların Sicilya Adası'ndaki Sigonella Üssü’nü kullanmasına izin vermediği ortaya çıkmıştı.

ABD Başkanı Trump, bu durumu gerekçe göstererek, İtalya’nın kendilerine İran’a karşı savaşta yardımcı olmadığını savunmuş ve son aylarda Meloni ile ciddi polemikler yaşamıştı.

Trump'tan Erdoğan'a: 'Sen olmasan NATO zirvesine...'
Trump'tan Erdoğan'a: 'Sen olmasan NATO zirvesine...'

Dünya

Trump'tan Erdoğan'a: 'Sen olmasan NATO zirvesine...'

Bakan Güler’den NATO zirvesi açıklaması: Tarihi bir dönüm noktası olacak
Bakan Güler’den NATO zirvesi açıklaması: Tarihi bir dönüm noktası olacak

Gündem

Bakan Güler’den NATO zirvesi açıklaması: Tarihi bir dönüm noktası olacak

Avrupalı liderlerden net mesaj ABD ve NATO’dan sıkıldılar
Avrupalı liderlerden net mesaj ABD ve NATO’dan sıkıldılar

Avrupa

Avrupalı liderlerden net mesaj ABD ve NATO’dan sıkıldılar

Ankara’daki dev NATO zirvesi öncesi sıcak gelişme! Alayı birer birer paketlendi
Ankara’daki dev NATO zirvesi öncesi sıcak gelişme! Alayı birer birer paketlendi

Gündem

Ankara’daki dev NATO zirvesi öncesi sıcak gelişme! Alayı birer birer paketlendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23