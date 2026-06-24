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Gündem İl binasına Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını asıp ‘Hain’ yazdılar
Gündem

İl binasına Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını asıp ‘Hain’ yazdılar

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İl binasına Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını asıp ‘Hain’ yazdılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Malatya İl Başkanı olarak atanan Hakan Satılmış ile ekibinin kapıları kırarak CHP Malatya İl Başkanlığı binasında girmesi üzerine bölgede yaşanan gerginlik gün boyu sürdü. Olaylara polis müdahale ederken CHP Gençlik Kolları ise binaya girerek dış cepheye Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “Hain” yazılı pankart astı.

Malatya’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı binasında sabah saatlerinde yaşanan gerginlik gün boyu sürdü. CHP Malatya İl Başkanlığı binasına gelen atanmış il başkanı Hakan Satılmış’ın ekibinin kapıyı kırarak içeri girdiği iddia edildi. Olayın ardından bina çevresinde toplanan partililer ile grup arasında arbede yaşandı. Tartışmalar sırasında ortamın gerilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olaylara tepki gösteren CHP Malatya Gençlik Kolları üyeleri de il başkanlığı binasına girerek dikkat çeken bir protesto gerçekleştirdi.

Grup, binanın dış cephesine üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının bulunduğu ve “Hain” yazılı olduğu belirtilen bir afiş astı. İçeri girişlerin ardından polis ekipleri ile partililer arasında zaman zaman itiş kakış yaşandı. Bina önünde yükselen ardından güvenlik güçleri müdahale ederek giriş kapısını yeniden kontrol altına aldı. Yoğun çabanın ardından kapının kapatıldığı, binada bulunan partililerin ise içeride bekleyişini sürdürdüğü öğrenildi.

 

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