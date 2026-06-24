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Sosyal Medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye sigara takdiri! Keşke ülkemizdekilere de bıraktırabilsem!
Sosyal Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye sigara takdiri! Keşke ülkemizdekilere de bıraktırabilsem!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sigarayı bırakması hakkında çok çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Dumansız hava sahası ve sigara karşıtı mücadelesiyle bilinen Erdoğan, İtalyan liderin bu kararını takdir ederken Türkiye'deki sigara kullanıcılarına da sitem etti.

Her fırsatta vatandaşların sigarayı bırakması için telkinlerde bulunan ve yurt içi gezilerinde vatandaşlardan sigara paketlerini toplayarak söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni'nin gösterdiği iradeyi örnek olarak sundu.

Erdoğan, Meloni'nin sigarayı bırakması üzerine "Keşke ülkemdelere de bıraktırabilsem" diyerek tütün bağımlılığına karşı duyduğu derin üzüntüyü ve sitemini dile getirdi.

ERDOĞAN SİGARA İÇMESİ ÜZERİNDEN TAKILMIŞTI

Kritik zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalaya Başbakanı Meloni'ye çok fazla sigara içmesi üzerinden takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni'ye: "İyi görünüyorsun ama sigarayı bıraktırmam lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine salonda bulunan diğer liderler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kahkaya boğulmuştu. Ancak bir espriden ibaret olan bu söylem, bir hayli konuşuldu ve gündem oldu.

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